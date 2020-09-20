夜奶还没戒？超过这个月龄会危害健康！

宝宝吃夜奶吃习惯了，想要戒掉就很难了，甚至有的宝宝对夜奶产生了严重的依赖。那么，什么时候给娃戒夜奶最合适呢？

给宝宝断夜奶何时最合适？

通常而言，宝宝6个月后就可以慢慢戒掉夜奶了。宝宝6个月前，胃容量较小，需每隔两三小时就喝一次奶。随着胃容量的扩大，他们的喂奶量也在增加，吃奶一次能间隔4-5小时，甚至更长的时间，因此无需再喝夜奶。

专家建议，最好在宝宝9个月前让他戒掉夜奶。这个年龄段的宝宝已经吃辅食一段时间了，营养已经十分充足了，无需再喝夜奶。

宝宝一直喝夜奶的四大危害

宝宝喝夜奶是父母惯出来的坏习惯。如果没有在宝宝9个月前戒掉夜奶，会对他的身体健康造成不小的危害：

1.造成窒息

半夜时分不但宝宝很困倦，妈妈也很困倦。给娃喂夜奶时，妈妈有可能喂着喂着就睡着了，这样很容易引发意外，导致宝宝出现呛咳甚至是窒息。

2.引起龋齿

一般来说，宝宝3岁时才学会刷牙。宝宝一岁前每天都要喝奶，白天的时候妈妈或许还会给喂点温水漱漱口，但晚上就很难保持口腔清洁了。宝宝喝夜奶不漱口，很容易损伤牙齿健康，引起龋齿。

3.引起肥胖

母乳中含糖量较高，半夜喝夜奶让宝宝无法将糖分排出体外。长此以往，宝宝极易发生营养过度，甚至引起肥胖。

4.妨碍正常生长发育

很多妈妈认为，喂夜奶可以让宝宝摄入更多的营养和能量，从而促进他的生长发育。其实这种想法是错误的。想要让宝宝健康发育，除了营养要跟得上，充足的睡眠也是必不可少的。喝夜奶会影响宝宝的正常睡眠，反而不利于他的健康成长。

研究发现，宝宝进入深度睡眠状态后，体内分泌的生长激素是平常的三倍。宝宝喝夜奶每隔一段时间就要醒一次，不能进入深度睡眠状态，对生长激素的分泌有严重影响。

给宝宝断夜奶的正确姿势

给宝宝断夜奶，大家可以使用以下这些方法：

1.阶段性断奶

断夜奶不可能一蹴而就，大家在宝宝3个月后就要应慢慢降低喂夜奶频率。等到宝宝开始吃辅食后，就完全断掉夜奶。

2.巧用辅食让宝宝吃饱

完全断夜奶的第一天，大家临睡前一定要将宝宝喂饱，可以在晚饭时给他吃一顿辅食，从而缓解饥饿感。

3.让宝宝形成良好的睡眠规律

随着月龄的增长，宝宝的睡眠时间也在发生变化，大家要摸清宝宝每隔多少时间醒一次，让他养成良好的睡眠习惯。

TIPS：当宝宝半夜醒来哭闹时，千万不要心软，可以让爸爸或其他亲人去照顾宝宝。再说，宝宝半夜醒来哭闹，不一定是肚子饿了。请大家牢记，宝宝吃夜奶是个坏习惯，不要因为自己惯着宝宝反而害了他。

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