神兽过暑假，要小心这个病，早已盯上青少年！

在大多数人的印象里，颈椎病就是成年人的“专利”。事实上，它早已经悄悄盯上了青少年儿童了！现在，神兽们正在享受暑假生活，大家可千万别让他们整日刷某音，玩游戏……

5岁女童患上了颈椎病

前不久，有媒体曝出武汉一名5岁小女孩因为沉迷电子产品得了颈椎病，严重时已不能正常走路!

雯雯(化名)在确诊前已经连续1个月经常感到头晕、恶心想吐，而且反复发作。父母先是带她去了附近医院做了各项检查，没有发现问题。后来，雯雯头晕的症状越来越严重，甚至已经不能正常走路，父母又带她来到湖北省妇幼保健院中医科就诊。

这次确诊了！经过详细问诊，以及仔细的体格检查，中医儿科医生王晓敏判定雯雯是因为患颈椎病引起头晕恶心，建议立即进行针灸推拿治疗。

儿童为何得了“成人病”？

好在，雯雯接受半小时的治疗后病情好转，颈部轻松不少，头晕恶心明显缓解，也可以下床自如行走。

见状，雯雯的父母开心，同时也很困惑“孩子才6岁，怎么患上了颈椎病，这不是成年人才有的病吗?”原来，这一切和雯雯的生活习惯密切相关。

和很多小朋友一样，从2、3岁时开始她就手机、平板不离手了，之前因为疫情上网课使用更频繁了。

要知道，不管是大人还是孩子，脖子都有一个生理曲度。孩子长期低头脖子处于较大压力下，可致颈部的这个生理曲度反张进而影响椎动脉，造成椎间孔(神经和血管的通路)挤压，使得局部短暂供血不足，引起头晕、头疼、恶心等反应。再来，最近天热吹空调时间过长，可导颈部受寒，致颈部气滞血阻，经脉不利，也可引发颈椎病。

儿童颈椎病危害远大于成人

孩子正处在发育阶段，颈椎两侧的肌肉还没发育好，颈椎病进展会更快，危害也更大，大家一定要警惕!

其一，孩子各个器官也在不断成长中，特别是骨骼，颈椎病会使椎体的大小、形状的发育受影响，严重者影响胸椎、腰椎及其他骨骼的发育，甚至限制长个子。

其二，若是骨骼畸形严重，致椎动脉供血不足的话，还会影响大脑“日常工作”，造成记忆力下降，引起头疼、头晕、视力下降等情况，影响孩子正常的学习和生活。

什么原因会导致儿童颈椎病?

1.长期低头，除了玩iPad、手机等电子产品，长期伏案，读书、写字等姿势不正确，使脖子和肩膀周围的肌肉持续紧张，可致颈椎的痉挛及劳损。

2.缺乏户外运动，颈椎活动也少了，不能得到有效的锻炼。

3.不良姿势，如躺在床上刷视频、看书、趴着睡觉等。

4.睡觉时枕头垫得过高，可使颈椎过于前曲，颈部软组织过度紧张、疲劳，时间长了还会造成颈部的骨骼出现形态上的改变，如生理弯曲变直、反张。

如何判断孩子是不是得了颈椎病?

孩子如果得了颈椎病，常见表现为头痛、头晕、眩晕、颈肩酸痛、脖子转不动、易倦怠、注意力不集中、睡不安稳、手麻木、恶心、呕吐，并可能有清嗓、缩脖、点头、摆头等抽动症症状。

这里提醒大家，由于孩子的肌肉代偿能力强，局部疼痛的症状很可能不那么明显，容易被当作一般的内科病治疗，大家要注意了。

如何自测是否有颈椎病

1.让孩子脱掉上衣自然站立，家长站其背后看两肩是否等高，两侧盆骨是否等高;

2.用手摸一摸孩子背部的肩胛骨，看两块肩胛骨是否在同一水平面;

3.让孩子弯腰，家长用中指和食指沿着其脊柱突划下来，看是否能划出正常的直线。

最后提醒大家，千万不要因为孩子小就忽视了颈椎病的危害，如果有异常情况，请及时检查治疗，切勿延误病情！

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