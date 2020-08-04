为啥孩子记忆力差？是不是做了这三件事

爸爸妈妈们都希望自己的孩子智商高、记忆力好，这样在学习方面就会很占优势，未来成人成才的几率也更高一些。怎奈孩子的智商和记忆力总是那么普通，尤其是记忆力，甚至可能会不如常人。那么为什么自家孩子记忆力这么差呢？

这三件事很伤孩子记忆力

记忆力不像智商，非常容易受到环境、习惯等因素的影响，所以当发现孩子记忆力比较差的时候，不妨从生活中找找原因：

1.频繁熬夜

正常情况下，我们应该是白天活动、夜晚休息，如果总是熬夜，那么大脑的新陈代谢将会受到影响。有研究证实，大脑只有在晚上深度睡眠的时候才会分泌更多脑脊液，而这种液体可以帮助排除体内垃圾。

而深度睡眠发生在夜晚11点到次日凌晨3点，所以如果宝宝没有在11点前进入睡眠，那么大脑就可能错过休息的最佳时间，这样不仅导致记忆力下降，还会影响身体的发展和健康，时间久了孩子会出现长不高的情况（夜间也是生长激素分泌的高峰期）。

2.吃的太甜

糖是可以为人体活动提供能量，是每日必须摄入的物质，但是所有东西都是物极必反，如果摄入过量的糖，那么就会影响大脑思维的活跃度，导致大脑神经元之间的信息传递变慢，最直接的表现就是犯困。

此外摄入过量的糖也会让身体加速糖的分解和转化，而分解糖需要消耗大量氧气、维生素B1，而且在这过程中还会产生丙酮酸、乳酸等物质，一旦这些物质超标，孩子就会变得焦虑、烦躁，记忆力、注意力也会下降。

3.电子产品

随着科技的发展，我们身边的电子产品也越来越多，平板电脑、手机、智能音箱都能成为孩子的玩具，如果家长没有好好管教，那么孩子就可能长期与电子产品为伴，这会导致孩子思维僵化、求知欲降低、记忆力下降。

除此以外，经常使用电子产品会缩短孩子的社交时间，导致他们无法进行交流，相应的语言能力也会逐渐退化。更可怕的是，电子产品会给孩子灌输大量信息，导致孩子无法把短期记忆有效转化储存为长期记忆，记忆力也会因此下降。

那些对记忆力有益的食物

想要孩子记忆力变好，除了要避免以上行为，还可以多给他们吃一些对记忆力有帮助的食物。

1.三文鱼

作为一种深海鱼，三文鱼不仅富含优质蛋白质，还有可以保护神经系统的Omega-3脂肪酸，同时含有大量的EPA和DHA，多吃不仅可以提高脑细胞的活性，还能增强记忆力和理解能力。

2.各种蛋

相信大家都知道，蛋类富含大量蛋白质，是补充蛋白质最优良的天然食物。但是其实除了蛋白质，蛋类往往还含有不少胆碱，这种物质可以提升记忆力，让孩子更加聪明。

3.花生酱

花生酱不是一种普通调味料，它富含多种营养素：维生素A、维生素E、叶酸、钙、镁、锌、铁、纤维和蛋白质等，这些营养素对孩子的大脑和身体发展都非常有益。不过因为花生酱的热量比较高，所以最好搭配一些热量比较低的食物，比如全麦面包、蔬菜、水果等等。

4.全麦面包

全麦面包富含维生素B和纤维素，这两种营养素对孩子认知能力发展非常重要。为此在给孩子购置面包的时候，尽量选择全麦的，而且还可以搭配上面的花生酱，让宝宝记忆力翻倍。不过全麦面包纤维粗，难咀嚼和不易消化，所以不适合年龄比较小的孩子。

5.燕麦食品

相信妈妈们对于燕麦都非常熟悉，并且已经加入了孩子的日常食谱中。燕麦含有维生素、纤维素、钾、锌等多种营养素，不仅能提供一天的能量，还是非常好的健脑食物，多吃对孩子记忆力也大有裨益。

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