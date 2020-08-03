学步鞋怎么挑？看完这篇再也不怕被忽悠了

如何给宝宝选鞋子，是很多妈妈们比较关心的问题。俗话说“鞋合不合脚，只有自己知道”。

天将降大任于妈妈也，给娃挑鞋是一件很有技术含量的事情，可不只是大人鞋的缩小版这么简单。鞋子穿不对，后果可会伴随着孩子的一生。

根据儿童基金会的调查显示，有91%的儿童穿鞋不当，有83%的成人对孩子穿鞋问题不够重视。只有约6%的父母在给宝宝买鞋前察看过宝宝的脚形，另有23%的父母在发现孩子因穿鞋不当出现问题时才开始采取补救措施。

育姐在仔细研究了好久之后，想跟大家说说，该怎样给宝宝穿鞋？又该穿什么样的学步鞋呢？

什么时候可以开始穿学步鞋？

事实上，宝宝最开始学习走路的时候，最推荐的方式是让他们光脚哦！因为这样可以让他们更容易建立平衡感，打赤脚的确会比穿鞋拥有更多的灵活性。如果你觉得天气冷或者地板凉，可以穿上底部有防滑条的袜子再让他们练习走路。

不过一旦宝宝已经可以独立走路，要去户外活动，这时候才就需要开始穿第一双鞋子哦~

选好学步鞋，注意这3点！

01 看鞋型

宝宝的脚掌脂肪层厚，脚掌的足弓尚未发育完全，因此无法完全吸震，所以宝宝走起路来总是摇摇晃晃，重心无法像大人一般稳固。再加上宝宝的脚趾头较短，所以当宝宝站立的时候，脚趾头是呈现张开的状态，因此宽鞋头的鞋款，才能让宝宝的脚趾头获得完全伸展，这样也才能有足够的抓地力，让宝宝在学习走路时更加稳固。

此外，小宝宝的脚趾跟大人不同，是呈扇形排列的，圆形的鞋头能够给脚趾提供舒适的空间，不影响孩子脚趾头的健康生长。因此，宽鞋头、扇形鞋头的设计应该是所有学步鞋的标配，如果打着学步鞋的招牌却没有宽鞋头的设计，那绝对是一双不合格的学步鞋。

除此之外，我们还要伸手捏捏鞋头和鞋跟的硬度。带有硬度的后跟能够保护宝宝柔软的踝关节，防止踝关节受力倾斜，引起O型腿，或X型腿。鞋子的前部包头，也需要足够的硬度，防止磕伤、踢伤、砸伤脚趾。

02 看鞋底

很多妈妈都觉得宝宝鞋子嘛，鞋底肯定是越软越好，有些妈妈还特意选择那种鞋底可以任意弯曲的鞋子，但事实并不是这样的。弯也必须讲究弯对地方，脚趾与脚底链接弯曲的地方才需要恰到好处的弯曲处理。

很多鞋底的弯折位置是在中间，很容易对宝宝的足弓造成伤害。而正确的弯曲位置是在前脚掌、鞋子的三分之一处，弯曲角度最佳为60度。这样的鞋底曲挠线，才跟宝宝的脚的区挠线相吻合。如果弯折地方不对，说明这是一双不合格的学步鞋！

03 看尺码

买鞋之前，应该先在家量好宝宝脚部的长度和宽度，以及注意宝宝的脚型是怎样的。之后带宝宝来到实体店体验选购，可以根据宝宝的尺码，让导购人员进行推荐。穿上以后，按压鞋子的前端。检查一下大脚趾和鞋头之间是否有１厘米的间隙，或者脚趾靠前，看足跟与鞋后能否塞进你的食指。

有的妈妈知道小朋友脚丫长得快，所以尽可能买大想让他们多穿一段时间。但太大的鞋子不跟脚就会很难走，有可能会导致鞋子掉落和绊倒。足科医生建议“在学习走路时一定要穿合适的鞋子，否则如果不舒服孩子要花更长的时间来锻炼走路这个技能。”也就是说，如果鞋子有问题，会影响到走路姿势，走路习惯这些涉及到终身的问题。如果尺码不合脚，那也说明这是一双不合格的学步鞋！

亲戚送来的二手鞋，能给宝宝穿吗？

很多人讲究穿百家衣，别人家宝宝穿过的衣服既环保又安全，觉得没什么不好。同理，很多人觉得这鞋子好几大百买的也没穿烂好好的，扔了可惜，亲戚送来的鞋子还好好的，给宝宝穿又能省一笔钱。

前面说完了怎么样选双好鞋，育姐想来想去还是觉得应该把这个问题单独拿出来说一下。育姐看过了很多足科专家，他们的观点都是：“百家衣可以拣，但二手鞋绝对不行”！

要知道，每个孩子的脚底板和对鞋底的压力承受点是不同的，旧的鞋已经承受了宝宝的身体压力，鞋子就会有一定程度的变形，鞋底也可能磨薄。让宝宝穿着已经变形的鞋子，就像走在已经被别人固定过的模具上，不仅不舒服还有可能会造成处于成长阶段的孩子不正确的走路姿势，形成内八外八或者O型X型腿。为了省这一点钱，要花一生去纠正，怎么算育姐都觉得这实在不划算呀！

如果你家宝宝的鞋子已经经过了以上几条标准的筛选，不靠谱的鞋子应该都被剔除了。还要提醒的的是，小宝宝的脚丫长的很快，基本2—3个月就要更换更大一点的尺码了，宝宝可能还不太会表达，但爸妈们一定要有这个意识，及时帮宝宝换上合适的鞋子哦~

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