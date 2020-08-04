怎样让宝宝顺利入园？看看大神级妈妈的好方法

到了宝宝快要进入幼儿园的年纪，许多妈妈都为这样的事犯愁：这个连和妈妈分开半小时都要哭得梨花带雨的小天使，上幼儿园时该怎么办啊？

尽管妈妈们看了许多的育儿书，可还是不知道具体该怎么做。今天，育姐给大家分享一篇来自育儿网妈妈社区的热帖，让我们一起来看看，这位妈妈是如何让宝宝乖乖入园的~

♥ 宝宝入园前应该做哪些心理准备

关于上幼儿园，我家孩子入园的接纳度很高，并没有太多的哭闹。我家娃2周岁大时我就带着她去我们这边的幼儿园转了一圈，因为当时有我陪伴，孩子到每一家幼儿园都玩得很开心，并且也对幼儿园的一些集体活动有了印象。

上幼儿园之前我也每天带着孩子与年龄相仿的孩子一起玩耍，每天见面一起玩。在小朋友的心里，这些小朋友就已经是像爸妈一样，能天天见面，并且是很熟悉的人了。到了真正上幼儿园的时候，我和附近的宝妈们一起对幼儿园做了对比，将孩子送到同一个幼儿园里，这样我家孩子不仅在正式入园时少了哭闹，还认识了更多的小伙伴。

♥ 如何面对宝宝的分离焦虑

在我对宝宝的教育中，“鼓励”是一个关键词。我虽然是全职妈妈，但有时办理一些事务并不方便带着孩子，这个时候如果我不和孩子说清楚不带她的原因，那么回来的时候孩子的眼睛必定是充满泪花的。孩子小的时候这样的短暂分离会容易些，让奶奶照看着，宝妈要溜出去很简单但是到了孩子已经有自主意识的时候，就需要宝妈们多些技巧了。

那个时候，我会在出门前的半个小时让奶奶参与进我们的亲子活动中，一起游戏，一起读绘本，玩得很欢乐的时候我就会和孩子提出妈妈要外出一会，你和奶奶玩完游戏后妈妈就会回来了，这个方法对我家的孩子屡试不爽，每次都买帐。

也许你会在这个分享事例中看不出来鼓励在哪里，其实鼓励孩子不要害怕与你分离，并不是对她说“宝宝最勇敢了”“宝宝最厉害了”这样的话语，而是给她创造一个觉得安全舒服自在的环境，这时她会觉得妈妈离开一小会也是没有关系的。

♥ 关于第一次的尝试

新手宝妈们都会有这样的经历，你想放手让孩子自己做一件事情的时候，也许孩子并不会像你想的那样，能够很好地完成。每当遇到这样的情形时，我会带着孩子一起完成，一次一次的重复。

当孩子掌握了完成这件事的技巧或是方法时，你再让孩子自己试试，她会很愿意的。其实孩子不敢去或是不愿意去做这件事情时，会不会是她还没有掌握完成这件事的方法，如果在她还未掌握方法而让她去做时，失败了会打击她的自信心。

在这样的事情上，父母们要慢慢引导孩子掌握处理事情的方法，鼓励并帮助孩子一步一步地克服她不敢去做的心理，而并不是强迫她去做好她不熟悉的事情。

♥ 培养孩子的胜任感

宝妈们在日常生活中，尊重孩子的兴趣爱好，让孩子在自己能胜任的领域培养自信，孩子就能更好地成长。我家孩子喜欢踢球，每次去看爸爸踢球时都特别兴奋，在家也是一有机会就抓着我们一起玩球，在周边的同龄孩子当中她的踢球水平是比较好的。所以我经常会与身边的妈妈一起带着孩子去公园玩球，我家孩子在玩球的游戏中，总能玩得特别好，无形中玩球这件事的成就感会促进孩子的自信心，让孩子的胜任感逐渐增强。

但并不可以过分的去培养她的的胜任感，这样会适得其反。适当地让孩子参与一些她不擅长的领悟，这样的成功会更增强她的胜任感。

一个有自信心、安全感强、能很好融入集体的孩子，能够健康快乐地成长，会更好地融入社会。

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