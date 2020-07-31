怀孕后，你将迎接哪些新变化？这里有详细解读

怀孕后，女性将迎来心理和生理上的各种变化，大家可要提前做好功课哦，做足准备，迎接各种挑战。接下来就为大家梳理这些变化：

1.心情多变

怀孕以后，受到体内内分泌激素的影响，孕妈心情也受到不小的影响，时好时坏。

2.爱哭

部分孕妈会变得感性，稍有风吹草动，情绪就会发生变化，眼泪也不由自主地流下。这时候准爸爸需要多陪伴在妈妈的身边，让孕妈安然度过。

3.孕吐

大部分女性怀孕后都会经历孕吐，这让她们苦不堪言。平时，看见自己喜欢吃的饭菜也无法吃下，吃下去也会吐出来。这时候孕妈应饮食清淡些，多吃富含维生素B的食物，去户外走走，呼吸新鲜空气，缓解孕吐。

4.总想睡觉

就算什么都不做，有的准妈妈也会感觉疲累不堪，想要睡觉，就算睡很长时间也还是会感觉到困。这时候孕妈需放松心情，多休息，保证睡眠充足，不要太过劳累。平时，也可以适当运动。

5.下肢水肿

怀孕后体内激素分泌发生变化，加之如果孕妈长时间站立的话，还会导致下肢血液循环出现水肿，孕妈行动起来都不是很方便。孕妈这时候要避免久站或是久坐，也可以寻求医生的帮助。

6.妊娠纹

每个孕妈体质不一样，妊娠纹出现的时间也就不一样。由于孕妈子宫不断增大，胎儿不断生长，体重明显增加，皮肤弹性纤维与腹部肌肉开始伸长，达到一定程度，皮肤弹性纤维发生断裂，导致皮肤上出现了粉红色或紫红色的不规则纵形裂纹。建议孕期可以多吃富含维生素C或是胶原蛋白的食物，适当运动控制好自身体重，也可以科学按摩来预防或是改善妊娠纹。

孕期女性势必会迎来各种挑战，建议各位要调整好心态，保持心情愉快，顺利度过孕期~

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