BB迟迟不会翻身，家长要不要干预？

俗话说：“三翻六坐七爬八滚”，意思是，通常情况下，宝宝在三个月大时就可以学会翻身这个动作了。但有的宝宝四五个月都不会翻身，这可把爸爸妈妈急坏了，这种情况要不要干预呢？今天我们就来好好叨叨宝宝翻身这件事：

♦ 为什么有的宝宝会翻身晚？



有可能是以下几个原因造成的：

1.缺钙

宝宝身体中，矿物质量大约占到体重的5%左右，这些矿物质中有40%是钙。从这里可以看出，钙对宝宝发育很重要。而牙齿和骨骼中的钙含量占到身体里钙含量的99%。所以说，宝宝在身体发育期缺钙，会造成发育不良、发育迟缓。

因此，在婴儿期家长一定要给宝宝适当补钙，并多晒太阳让身体生成更多的维生素D，帮助身体对钙的吸收。不过请注意，宝宝皮肤娇嫩，晒太阳时一定要注意做好防护工作哦~

2.太胖

很多父母认为宝宝能吃有益于身体健康，就一味地喂食，导致宝宝们都长得胖乎乎的。尽管宝宝脸蛋胖嘟嘟的，小胳膊小腿像藕节一样炒鸡可爱，但毕竟宝宝的灵活性不如大人，沉重的体重会让孩子难以翻身。

而且，如果宝宝一直学不会翻身，久而久之就对翻身产生抵触情绪，也就会失去积极性。

3.穿衣过多

除了太胖以外，穿衣过多也会导致宝宝无法翻身。夏天还好一点，到了冬天有的老人担心宝宝受凉，给他穿的严严实实，跟球一样，连动动小手都不容易，更别说翻身这个大动作了。

其实，宝宝在温暖的室内活动，大家可以让他少穿一些衣服。宝宝身体活动自如，更愿意尝试翻身。

此外，除了以上三个原因，宝宝有运动障碍或者缺乏维生素D也会导致翻身困难。

♦ 如何帮助宝宝学翻身？

父母可以做以下这些事，帮助宝宝更好地掌握翻身技巧哦~

1.及时发现翻身信号

大家如果发现宝宝有以下这些情况，说明他可以学翻身了。

（1）宝宝可以趴着昂起头，脑袋道到处转。

（2）宝宝躺着的时候，双腿乱蹬。

（3）宝宝能稳定保持侧躺姿势。

（4）宝宝总想着移动身体，观察四周。

2.帮宝宝进行肌肉锻炼

双臂肌肉可以帮助宝宝将上半身支撑起来，双腿肌肉可以帮助宝宝将下半身支撑起来，全身肌肉则能协调四肢完成翻身动作。因此，宝宝在练习翻身期间，大家要帮助他锻炼肌肉群，增强肌肉力量。

比如，可以让宝宝仰躺在床上，拿一些色彩艳丽的玩具在宝宝眼前来回移动，逗宝宝用手去抓；或者在宝宝小脚的上方悬挂一些会发出声响的玩具，吸引宝宝去踢。

3.经常鼓励宝宝翻身

宝宝刚开始学习翻身时，大家一定要多多鼓励他。要知道，孩子很难一次就能成功的。

宝宝刚开始练习时可能翻不过去，一定要及时鼓励宝宝，给他信心，可以用手帮他翻。如果宝宝翻身失败时得不到父母的关心鼓励，很容易产生抵触情绪，就容易放弃。

但要注意，不要一看到宝宝翻不过去就伸手帮忙，如果不让宝宝自己多练习，他就不可能学会翻身。你可以在宝宝身旁放一些宝宝爱玩的玩具，吸引他多多练习~

俗话说的“三翻六坐七爬”只是一般情况，但不是所有宝宝都是这样。宝宝的翻身期在2-7个月，因此大家也不用过于担心，在7个月前都可以顺其自然。在此期间，大家只要注意锻炼宝宝肌肉群，为他打好基础~

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