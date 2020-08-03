到了这个时间段，就别再给宝宝穿尿不湿了！

爸爸妈妈在照顾宝宝时，纸尿裤必不可少。纸尿裤不但使用方便，而且还省下了洗尿布的时间。但宝宝到了一定年龄，就不能让他继续使用纸尿裤了！那么，何时让宝宝戒掉纸尿裤呢？赶紧来看看吧。

让宝宝戒掉纸尿裤，选在这个时间正合适

宝宝在什么年龄停止使用纸尿裤最合适呢？很多家长对此很迷惑。

其实，根据美国儿科协会的建议，宝宝18个月后，大脑机能和括约肌开始逐渐发育成熟，此时就可以让他接受如厕训练了。

让宝宝戒掉纸尿裤要注意的事项

让宝宝停止使用纸尿裤，大家一定要牢记以下几点：

1.让宝宝主动表达如厕意愿

大家在帮宝宝戒掉纸尿裤时，应先教他主动开口说：“我要上厕所”，这样才能更好地进行下一步训练。

另外，大家还要教育宝宝，有了便意要立即跟大人说，不要等到憋不住了才说，以免尿湿裤子。

2.让宝宝学会该怎样独立如厕

宝宝的模仿能力很强，非常喜欢模仿爸爸妈妈的行为。因此，大家在日常生活中要给宝宝做示范，让他看看自己如何上厕所的。宝宝看到爸爸妈妈的具体行为步骤，再教他如何上厕所就简单多了。

需要提醒大家的是，宝宝的性别意识慢慢开始觉醒了，要尽快让他学会独立上厕所，这样才能早日戒掉纸尿裤。

3.戒掉纸尿裤有反复，要保持耐心

宝宝戒掉纸尿裤所需的时间并不相同，有的宝宝只训练几天就可以主动上厕所了，而有的宝宝训练一两个月都不见成效。

请注意，哪怕宝宝如厕训练做得很好，但戒掉纸尿裤还是有反复性，大家一定要耐心，不要暴躁哦~

温馨提醒：

虽然宝宝穿纸尿裤能让大人很省心，但在适当的时间让他戒掉纸尿裤才更有利于他的健康成长。特别是宝宝开始上幼儿园后，一定要让他戒掉纸尿裤，这样才能更好地融入集体生活。

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