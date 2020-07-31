孩子爱爆粗话，有方法可以纠正吗

生活中，有的孩子在说话时会时不时冒出几句粗话，这可让家长着了急，毕竟这可不是好事。那么，遇到这种情况，有没有什么好方法可以纠正呢？别急，让我们一步步往下看：

孩子说粗话的原因

1.仅是模仿

有的孩子还在学话期，模仿能力强，其实对于粗话他们也不知道啥意思，仅仅是跟着大人说。这时候家长应该及时制止，孩子也就不会再说了；

2.受到父母影响

有的父母在跟孩子说话时从来不注意言行，下意识冒出几句粗话，孩子听到后也跟在后面学。这时候家长应该以身作则，告诉孩子这样是不正确的，同时自己也必须文明用语。

3.生活环境不佳

孩子在成长过程中，难免会受到周围环境的影响，如果周围有人经常说粗话，那么孩子也会跟着学。家长应该避免孩子接触这类环境，为孩子创造良好的生活氛围。

孩子爱说粗话，怎么解决

注意，有时候父母越是制止，越是让孩子产生逆反心理，孩子越爱说粗话。建议当孩子说粗话时，家长应采取冷处理，不理睬。之后严肃地告诉他，让孩子理解什么是对什么错，这样孩子才能了解自己做错了，知道该怎么说话才能更好地与人沟通。

这需要一段时间，当孩子有所改变时，家长应该表扬孩子，让孩子坚持下去。

此外，还要孩子学会换位思考，考虑别人的感受，引导孩子认识到自己的言行是否正确，这样孩子才能积极改正。

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