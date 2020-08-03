海底捞的筷子竟有大肠杆菌，你还敢带娃去吃吗？

前些日子，海底捞乌鸡片中的塑料片闹得沸沸扬扬，霸占微博热搜许久，官方微博也不得不赶紧公开道歉，希望能尽快平息此事。

没想到屋漏偏逢连夜雨，近日海底捞再曝安全问题，店内的筷子被检测出大肠杆菌，对此海底捞再次发出声明，表示对筷子被检出大肠菌群不合格深表歉意，并且将处罚出事门店的经理。

海底捞称，经过调查发现，筷子检出大肠杆菌，是因为储存不当所致，未来将优化餐具的清洁设备。

大肠杆菌究竟是啥

大肠杆菌是一种肠道杆菌，一般都寄生在人体大肠内，并且在宝宝刚出生的几个小时内，就会在肠道内定居。正常情况下，大肠杆菌都非常安分守己，甚至还可以帮助人体抵抗致病菌、合成维生素K2。而一旦大肠杆菌过量或者自身免疫力下降，那么它们就会趁机搞破坏：

1.各类感染

大肠杆菌可以导致各类感染问题，身体也会出现各类炎症，比如尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、胆囊炎、阑尾炎等等。如果是幼儿、年老体弱、有慢性疾病、有大面积烧伤的人群，那么大肠杆菌还可以进入血液，导致败血症。早产儿尤其是产后30天内的新生儿，极可能因为大肠杆菌出现脑膜炎问题。

2.急性腹泻

一些大肠杆菌会导致腹泻情况，比如肠产毒性大肠杆菌可以导致婴幼儿腹泻，轻症是轻度水泻，重症会出现严重的霍乱样症状。这类腹泻大多有自限性，一般在2-3天内自愈，但是因为腹泻导致的营养不良问题可达数周，也可反复发作。

还有一种肠致病性大肠杆菌，它是婴儿腹泻的主要原因，并且具备高传染性和致死性；最后是一种出血性大肠杆菌，它可以引起散发性或暴发性出血性结肠炎，也可以产生一种细胞毒素，威胁人体健康。

如何让孩子远离大肠杆菌？

大肠杆菌可以通过被污染的水和食物传染，也可以通过人传人的途径传染，所以想要宝宝远离这种细菌，就要在日常中多加小心。

1.注意家庭卫生

平常要注意家庭卫生，定期给家里做清洁，尤其是宝宝第一次从医院回家之前，一定要给家里做一次彻彻底底的大扫除，此时妈妈们可能没法亲自做这件事情，因为刚生完宝宝，身体还没有恢复。不妨让家里人在孩子出院前一两天帮忙打扫一下家里，为宝宝准备一个干净的空间。

2.多多洗手

因为经常接触各类物品，手难免会沾染上各种细菌，这其中就可能包括大肠杆菌，所以无论是大人还是小孩等都要养成洗手的习惯。建议在吃东西之前，都用肥皂和清水洗手，注意要揉搓双手20秒以上，以确保细菌被清理干净。

3.坚持母乳喂养

如果家中有小宝宝，那么最好能一直坚持母乳喂养，这是因为母乳不仅营养全面，还含有各类抗体，这些都能提高宝宝的免疫力，可以给他们一个免受细菌侵扰的额外保护，而且这种保护可以一直持续到断奶之后。

4.定期消毒餐具

每次用餐结束之后，餐具一定要及时清洗干净，并且能定期消毒，家庭可以通过蒸煮的方式消毒，有条件可以购置消毒柜。而如果家里还有吃奶的宝宝，那么还要注意清洁和消毒他们的奶瓶和奶嘴，尤其是当他们掉到了地上或者别人摸过后。

5.少去人多的地方

尽量不要带孩子去人员密集的地方，尤其月龄还比较小的宝贝，因为大肠杆菌可以人传人，所以人越多，宝宝感染的几率也越高。建议等宝宝大一些、抵抗力高一些再去人多的地方，并且每次外出回来后，要及时洗手、洗脸。

6.不要到处乱摸

要和孩子立一个规矩，就是不要摸危险性高的东西或人，比如病人、垃圾等等；同时也要阻止陌生人触摸孩子。一旦孩子摸了脏东西，或者被陌生人触摸了，那么最好能及时洗手洗脸，最大程度地降低感染几率。

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