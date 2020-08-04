准妈妈在外用餐，这几样要忌嘴，有利于产后恢复！

美味的炸鸡、可口的起司蛋糕、丝滑香甜的奶茶，疫情不再紧张，这些美食也重出江湖，可把准妈妈们馋得哟，纷纷出街“觅食”。

且慢！在外饮食，孕妈还是要多注意的，不仅要对胎儿负责，还要对自己的健康以及身材负责嘛，要知道外面很多食品不仅无法补充营养，还会让身体迅速发胖！下面，我们就来一一盘点：

这些美食要少吃！

以下这些食物不利于准妈妈的身体健康和胎儿发育，应少吃为妙：

1.饮料和甜食

饮料和甜食的营养价值低，且含有大量热量，在怀孕期间不建议经常吃甜食。尤其是像饼干、冰淇淋、蛋糕一类，都含有大量糖分，一定要少吃这些食物。

如果平常爱喝饮料，孕期可以改喝250毫升一杯的鲜牛奶，或者用蔬果汁代替含糖饮料。

2.重口味食物

很多人喜欢吃重口味的食物，但准妈妈最好少吃一些高热量食物。比如炸鸡就是一种常见的高热量食物，准妈妈经常吃很容易发胖，不利于孕期体重管理。如果实在很想吃，那么不妨用一些聪明的方法，比如，吃炸鸡的时候将外皮撕掉，只吃里面的肉，这样可以避免摄入过量油脂。

另外，准妈妈在孕晚期容易水肿、便秘，而火锅容易上火，所以不建议大家食用。

tips：一日三餐要规律

怀孕期间，准妈妈要保持一日三餐有规律，不要空腹。如果因工作繁忙、腹胀、孕吐等不能及时吃正餐，大家可以吃一点高营养的小点心垫垫饥，比如含有豆、鱼、蛋、肉和全谷杂粮类的食物组合。

不建议睡前吃宵夜，容易发胖，如果肚子饿，可以吃一些健康小点心，比如水果（富含维生素、矿物质）、鲜奶或酸奶（含钙量较高）、无调味综合坚果（含有大量维生素和矿物质）、无调味海苔（含碘量高）等。

准妈妈在外就餐的正确姿势

准妈妈在外就餐，这些食物可以pick~

1.油脂类食物

女性在孕期要少吃油炸食物，最好以煎、卤、蒸等方式烹饪食物，比如卤鸡腿等。另外，要少吃肥肉和油花较多的肉类部位，从而减少不必要的热量摄入。比如用牛腱代替牛腩就很不错。

正餐吃完后，还可以吃一汤匙的综合坚果当点心，这样不但可以补充人体必需的脂肪酸，还可以补充维生素和矿物质。

2.全谷杂粮类食物

准妈妈在孕晚期容易发生便秘，可以用五谷饭、糙米饭等代替面条或白米饭。

3.豆鱼蛋肉类食物

准妈妈在孕期要多摄入一些优质蛋白，也就是吸收率较高的蛋白质。优质蛋白质的来源很广泛，比如肉、蛋、鱼、豆腐、豆浆、豆干等豆制品等。大家在外就餐时，要多吃一些ω-3脂肪酸含量较高的鱼类，比如鲭鱼、鲑鱼等，偶尔搭配牛肉、猪肉等含铁量较高的红肉。

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