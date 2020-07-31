宝宝第一句话居然是爸爸！先别吃醋，看完这篇你就释然了

上周四，我家宝贝终于喊出了ma的音，可把我乐坏了，结果万万没想到，后来的整整三天她都喊着“爸爸”，清楚又明亮。也就是说，严格意义上，我家娃开口的第一句话居然是“爸爸”！！！

OMG，这可把我老公乐的哇，带起娃来都特别有动力，而我只能默默地羡慕嫉妒恨呐！我算是切身感受到了，很多妈妈都吐槽带娃那么辛苦，结果宝宝开口第一句居然是这位“甩手掌柜”，简直是扎心！

吐槽归吐槽，我还是要捡起专业的头衔，让我们一起来正视这个问题。其实，宝宝第一句说爸爸还真不是忘恩负义，而是有原因可言的，我们一起来深入了解下吧~

☆ 为何大多数宝宝先会喊爸爸？

民间有很多说法，比如：“宝宝先喊谁，就和谁更亲近”、“宝宝先喊爸爸，下一胎是儿子；宝宝先喊妈妈，下一胎是女儿”等等。其实，这些说法都没有科学依据，因为这个“吃醋”也没有任何意义，因为宝宝开口先喊谁，完全由发音决定。

在全球各种语言中，“妈妈”的发音几乎相同，都是mama，而爸爸的发音相对较多一些，有dada、papa、baba等。我们简单对比一下爸爸的首字母“b”和妈妈的首字母“m”就会发现，“b”是赛音，发音时不需要用气流振动声带；而“m”是鼻音，发音时除了需要用气流振动声带，还要让气流从鼻腔经过。

很明显，这两个辅音相比，“b”这个辅音更容易发出，因此，“爸爸”这个词的发音要比“妈妈”更为简单，宝宝先学会喊“爸爸”也就不奇怪了。

☆ 宝宝什么时候会真正喊爸爸妈妈？

宝宝理解“baba”“mama”这两个语音的真正含义，可以有意识地喊爸爸妈妈，需要大脑逐渐发育，提供支持。

通常而言，宝宝大约在1岁时可以说出第一批有意义的单词，而不仅仅是发音。宝宝最先会说的单词，都是和他生活密切相关的各种事物，比如爸爸、妈妈、衣服、玩具等。

这个年龄的宝宝可以理解词语背后的真正含义，比如“妈妈”就是眼前正在照料自己的人，“车”就是自己的玩具车。

大家在这个时候就可以“得意”一下了，因为你的宝宝真的理解并且可以说出你的身份了。此时宝宝喊谁，就是喊谁为他“服务”咯，不要偷懒呀~

☆ 宝宝语言发育的时间规律

宝宝学习语言的速度各不相同，有人学得快，有人学的慢，但大多会遵循以下规律：

月龄1-2个月时，宝宝咿呀学语；

月龄2-6个月时，宝宝学会出声尖叫和笑；

月龄8-9个月时，宝宝能够发出类似爸爸、妈妈的声音；

月龄10-12个月时，宝宝会喊爸爸、妈妈；

月龄18-20个月时，宝宝可以理解20-30个简单字，并能理解一些陌生人说的话；

月龄22-24个月时，宝宝能说两个字的词语，理解超过50个单字，能够理解陌生人大半的话；

月龄30-36个月时，宝宝可以理解陌生人所有的话。

☆ 如何教宝宝说话

想让宝宝早点开口学说话，说得更流畅，其实可以进行适当的训练，快来做功课吧~

1.及时回应宝宝

大家不要认为宝宝年纪小什么都不懂，就让他自己玩，不去沟通。当宝宝用“啊、哦”等“婴语”跟你交流时，大家一定要及时给予回应。如果宝宝长时间得不到回应，他也就不愿意说话了。

2.练习称呼

要让宝宝在愉悦的情绪下主动开口学说话，可以先从简单的称呼开始练习，比如指着爸爸，告诉宝宝这是“爸爸”，指着镜子里的宝宝，告诉孩子这是“宝宝”，让他理解这些称呼背后的真正含义。

另外，大家还可以将这种方法扩展到宝宝身边经常接触的事物上。比如告诉宝宝这些物品的名称，比如“灯”“碗”“鞋”等等。

3.让宝宝多和其他小伙伴接触

经常带宝宝去公园、广场等接触其他小朋友，也可以邀请亲朋好友家的小朋友来家里玩。宝宝在和其他小朋友的接触过程中，不但可以有助于语言能力和模仿能力的发展，还能提高社会交往能力。

4.经常和宝宝进行亲子互动

和宝宝进行亲子互动，是让宝宝学说话的最有效办法，你可以让孩子摸摸你的眼睛，问宝宝这是什么，或者直接问宝宝“妈妈的嘴巴在哪呀？”，让宝宝用手指出来。宝宝在这种有意思的亲子游戏中，会很自然很快乐地学说话。

刚出生时，宝宝已经会哇哇大哭了，能发出“a”这个音，至于其他更复杂的发音，宝宝需要一定的时间来学习，所以请多一点耐心，给宝宝多一点时间，不要太着急哦~

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