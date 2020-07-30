他来了他来了，“女德班”又来了！这次更辣眼睛

朋友们，女德班又来了!这次更“精彩”呢~

曾开设“女德班”的抚顺市传统文化学校，大家还记得么?

据资料显示，抚顺市传统文化教育学校是2011年4月经抚顺市民政局批准，抚顺市传统文化研究会正式成立，属公益性群众组织。

今年，它携“女德班”卷土重来，7月25日在山东曲阜举办了夏令营，来自辽宁、湖北等地约70人聚集于此。

来看课堂上出现的各种雷语：“不学习传统文化就得胃癌”、“戴‘美瞳’的女生不正经”、“肾精流失后流脊髓液，之后流脑脊液……

2017年，辽宁抚顺“女德班”系列视频曝光，引发网友的强烈关注。

讲师很“厉害”，一出口就是毒“金句”：“女子要忠贞，经常换男友会送命，因为身体有记忆功能，3个男人的精液就能形成剧毒，要了女子的命。”

“男为天，女为地，女子就该在最底层”，“打不还手，骂不还口，逆来顺受，坚决不离”“女子点外卖不刷碗就是不守妇道”……这些雷语也出自当时的“女德班”。

此外，讲师还让学员擦洗便坑并称自己的心比它还脏，在公众面前“忏悔”磕头认错。

当时，有网友分享了自己的故事：

“我爷爷被这个大师害的，那次直接硬拉我去辽宁看大师的讲座，不去就和我断绝关系，一天到晚在家放这个大师的碟片，这位大师从11年就开始了他的洗脑的行程，什么时候能封了我真的是谢天谢地。”

最终，当地教育部门回应称，“女德班”系无证私自授课，其教学内容中存在有悖社会道德风尚的问题，将予停办，所有学员立即遣散。

然鹅，一年以后，辽宁抚顺“女德班”在浙江温州卷土重来——开办亲子夏令营，洗脑未成年人。

这次培训班教员多来自抚顺市传统文化教育学校，针对5~18岁少年儿童讲“孝道”“女德”。

“男为大，女为小”“女人换男朋友，就会得坏疽，烂手烂脚，一截截锯掉”“穿得时尚暴露，等于教人强奸”“女子不应该往上走，就应该是在最底层”“婚姻四项基本原则：打不还手、骂不还口、逆来顺受、坚决不离婚”“三精成一毒，专伤不洁女”……等内容出现了教学内容中。

未成年人的世界观、价值观，以及知识体系还没有太多的分辨能力，女德班竟将毒手伸向他们！

对此，@中国妇女报直呼鼓吹封建糟粕的“女德”必须叫停！

@人民日报发表评论：谁来管管女德班!明言“放任这种机构存在就是监管失职，把孩子送到这种班就是坑害孩子。”

事情曝光后，温州当地责令其立即停止办班。

今年，他们又出现了，以夏令营的形式在山东曲阜展开活动。辽宁、吉林、湖北、山东等地约30 名青少年学员和 20 名家长报名参加。

还是同样一套，有悖科学，宣扬“女德”。在夏令营播放的教学视频中，一位女生上台“忏悔”“从前的我，抽烟、喝酒、打架、处对象、夜不归宿、打骂忤逆父母、自私、任性、经常出入夜场，天天带着一副贱相，真的是伤风败德……”

行为不当及时纠正啊，何至于“一副贱相”“伤风败德”了?竟然让孩子听信这些自轻自贱、自我降格的宣教!

为了达到“教化”的目的，视频还出现了大量血腥图像。雷人的话语，辣眼的画面，额……呕……

有学员表示“我最怕那个一出来满脸都是血，太瘆人了!晚上都会做噩梦……别看了，不想看了。”

另外，在这个特殊时期，这个夏令营入营不测体温，不看健康码，也不登记行动轨迹。还同盆洗手，工作人员食堂不戴口罩。

有学员还吐槽，“我们用的那些餐具我闻了闻都有点味。”

据了解，该夏令营7月2日就开始招生了。

为期15天，孩子费用共计5250元，陪同家长是1500元。

而收款账户为个人。上海汇业律师事务所彭律师表示“个人账户收款，显然是在规避法律。”

7月29日下午，@曲阜发布 发出情况通报：责令相关公司立即终止该夏令营活动，并退还相关费用。对为该企业提供场所的曲阜圣城文庠院文化传播有限公司，责令停业整改。

有网友这么评论：

是啊，都2020年了!但是，这几年，关于“女德”的讨论一波接一波就没停过。“女德班”也层出不穷，时不时以各种面貌出现在人们的视野。

如@中国妇女报所说，民众头脑中平等尊重的堤坝筑牢了，“女德班”自然就丧失了滋生的土壤。

“德”这个字，本就不该分男女！希望“女德班”的闹剧早日休！

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