三伏天到了，学做柠檬冰淇淋，为炎炎夏日带来一丝清爽~

如果用一种水果来代表夏天，我一定投票给柠檬，独有的清新气息不仅让人神清气爽，更为炎炎夏日带来一丝清凉。

虽然柠檬不能直接吃，但是它可以做成各种甜点和饮品呀，充分发挥它独特的味道。

在我看来，夏天与冰淇淋是绝配，这款酸酸甜甜的柠檬冰淇淋，开胃又解腻，而且奶香十足，让我家爱柠檬的宝宝十分欢喜，一勺一勺吃得停不下来。

材料：

鸡蛋2个，柠檬汁140g，细砂糖80g，蜂蜜50g，淡奶油300g，柠檬皮屑一个柠檬份，柠檬果肉10g。

做法：

1.鸡蛋直接打入锅中，加入糖搅匀；

2.加入柠檬汁；

3.再次充分搅匀；

4.小火加热，不停搅拌至液体粘稠，离火降温；

5.加入蜂蜜；

6.加入淡奶油，搅拌均匀；

7.再加入柠檬皮屑和柠檬果肉，再次搅匀；

8.将液体倒入冰淇淋搅拌桶，选择冰淇淋模式，时间设置为50分钟；

9.等待的过程中挖几个柠檬碗，冷冻起来留着装冰淇淋；

10.搅拌成型的冰淇淋，放入密封盒冷冻，吃之前拿出来挖球。

心得分享：

1.搅拌好的软冰淇淋可以直接吃，也可以冷冻之后再吃，看个人喜好；

2.擦柠檬皮屑时注意不要擦到白色部分，不然会苦；

3.加了很多糖和蜂蜜，味道还是酸甜的，怕酸的话可以再加些糖。

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