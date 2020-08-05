遇到人贩别只喊救命，这三招赶紧教给孩子

虽然我们一直保护着孩子，但是他们依然可能碰到坏人，比如令人深恶痛绝的人贩子。为此在生活中，不少家长会教孩子一些遇到坏人的处理方法，如大声喊救命，但其实这种方法并不正确，旁观者效应会导致没人来救你。

这里和大家解释一下旁观者效应，就是当你把一件事情交给一个人做的时候，他会尽心尽力第去完成；而如果把事情交给一群人去做，那么他们就会觉得这件事情别人会去做，所以自己不需要努力了，于是乎每个人都袖手旁观。

既然喊救命不好用，那么孩子该如何自救呢？

1.向一个人求救

当孩子遇到坏人的时候，很难自行逃离，此时就需要寻求身边大人的帮助。记住呼救要有技巧，千万不要只喊救命，而是应该明确一个人。比如不远处有一个身穿白衬衫的叔叔，就可以喊：“白衣服的叔叔救救我”。这种明确了一个人呼救，就可以打破旁观者效应，让他及时施以援手。

2.破坏他人的物品

如果碰到坏人并且呼救没有人及时救援，那么不妨破坏他人的物品，比如拿走别人的手机，或者破坏别人摊位上的物品、踢汽车车门等等。别人可能忽略你的呼救，但是绝对不会放过破坏自己财产的人，所以为了维护自己的利益，他们会选择抓住孩子，相应的也就顺利得救了。当然事后还是要解释说明，并且赔偿别人的损失。

3.大喊“着火了”

如果孩子在比较密闭的空间遇险，比如楼道、酒店、厕所等等，大声呼喊也没有人来救援，那么就可以大喊“着火了”。只要关系到自己的个人安危和利益，那么必然会有人出现，而随着附近的人变多，坏人自然会害怕不敢继续实施违法行为，孩子就得救了。

为了避免被拐，这些事情要提前告诉孩子

1.让孩子不要轻易地和陌生人搭讪，不要随便说出自己家庭住址、父母姓名、联系方式等等。

2.遇到大人寻求帮助的时候，要马上拒绝，因为大人不可能找孩子帮忙，他们应该去找大人。

3.跟父母走散了要冷静，不要大哭，因为哭就是在告诉别人，自己走丢了。

4.走散后最好能去电梯的第一层等待，或者去商场的前台寻求帮助；还可以找穿制服等可信赖的人寻求帮助。

5.带孩子外出的时候，最好能给他穿上颜色比较鲜艳的衣服，这样不容易走丢，也更容易找到。

6.和孩子走散后，要第一时间报警或者联系安保人员，有条件的话要马上调监控。

7.外出的时候尽量看好孩子，不要让他走出自己的视线范围；尤其是不要长时间看手机。

孩子被拐了，该如何补救？

当孩子走丢或者被拐走的时候，不能只期待孩子自救，家长们也要赶紧行动起来。下面就给大家分享几个寻找方法（当然还是希望大家一辈子都用不上）：

1.找亲戚朋友

发现孩子走丢了或者是被拐了，那么要第一时间发动身边的亲戚朋友，让他们帮忙寻找，随着参与的人越多，孩子被找回的几率越高。可以将这些亲戚朋友拉到一个群，并且分享孩子近照，如果是当天的照片最好，并且详细描述孩子走丢时的穿衣打扮。此外还要确保一个人在家里等待，这样如果孩子自己找回家，就能够第一时间通知大家。

2.找最近广播站

如果孩子是在商场、火车站、飞机场等有广播的地方走失，那么可以第一时间让广播站帮忙进行广播，切记不要只通报孩子姓名，而是要把具体特征、衣着都要描述清楚，让所有听到广播的人都在帮你找孩子，而不是只希望孩子自己找到广播站。除此以外，也要想办法调动各个出口的摄像头，监控是否有人正抱着孩子逃离。

3.询问身边同学

如果孩子上学了，那么最好先联系一下身边的同学和老师，了解孩子的动向。因为孩子可能会向家长隐瞒自己的去向，但是会和身边的好朋友分享，有些就是和朋友在一起出去玩的路上走丢了。而知晓了孩子去向和最后出现的地方，再寻找就比较方便了，说不定他正在某个同学家里写作业。

4.及时去车站

如果确认孩子是被拐走了，那么除了要在丢失地附近寻找，还要马上安排人去就近的汽车站、火车站寻找，这是因为当人贩子得手后，他们会马上带孩子远离此地，而汽车、火车是他们经常选择的交通工具。除此以外，爸爸妈妈也要马上报警，不要相信“24小时不接警”的鬼话，只要发现孩子走丢就可以马上找警察帮忙。

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