宝宝晚上睡不好，白天更应该小睡！好处太多

相信不少妈妈都有类似的经历，就是孩子晚上精神出奇的好，一直不肯睡，结果搞得自己晚上也睡不好，第二天昏昏沉沉的。于是为了让孩子晚上能早些睡，不少爸爸妈妈白天不准孩子睡觉。但其实这种做法并不科学，因为孩子白天合理小睡，有很多好处。

相信大家都有类似的感觉，就是当睡得好的时候，反应和记忆都会比较好，心情也比较愉悦，而这对于孩子来说也同样适用。下面就给大家详细说一说小睡的好处：

1.学习效率更高

如果孩子可以在白天小睡一会，那么就可以在休息的过程中释放上午遇到的精神压力，并且还可以为下午的学习活动充电。有研究表明，如果孩子白天都能适当地小睡一会，他们的适应力、学习能力都会有明显的提高。

2.情绪会更稳定

在小睡的过程中，人体内的皮质醇素（长期压力大的人，体内皮质醇素水平较高）可以有效减少，人的内心感觉也会更加平和舒适。为此白天小睡的孩子，情绪会比较稳定，性格脾气也比较温和，不容易发脾气。

3.提高睡眠质量

如文章开头所说，有些家长会担心，白天睡觉的孩子晚上会很难入睡，但这种想法并不完全正确。这是因为白天小睡和夜晚睡觉并不相同，对孩子产生的作用也不一样，所以基本上不会有冲突，反而白天小睡的孩子，夜间的睡眠质量会有所提升。

Tips：孩子有下面这些情况，白天赶紧睡起来！

1.每次一到下午或者晚上，孩子的脾气会变得暴躁，经常无理取闹。

2.孩子的协调能力逐渐变差，比如总是莫名其妙摔倒、一直无精打采。

3.下午或者傍晚的时候，孩子会表现出倦意，比如打哈欠、揉眼睛等等。

4.每天早晨起床都很难，有些甚至有起床气，喊他起床会发脾气。

5.上午的时候心情很好，但是一到下午就变得焦躁、爱发脾气。

6.晚上睡觉的时候总是不太安稳，特别容易醒过来。

当决定让孩子白天小睡的时候，就要下定决心，千万不要因为孩子的不配合而放弃。另外小睡的时间做好能控制在1-3小时，具体根据孩子的年龄和习惯来定。注意时间不可太短，低于30分钟就基本没效果了；当然时间也不能太长，会影响到夜晚的睡眠。孩子刚开始的时候，可能还不太适应，小睡时间较短，此时家长要适当的帮孩子接觉。

首先和大家解释一下什么是接觉，不少宝宝在一个睡眠周期结束后无法自己再次入睡，此时就需要爸爸妈妈帮忙让他能接着睡，而这个过程就被称之为接觉。下面再给大家说一说具体的接觉方法：

1.陪着一起睡

宝宝睡着的时候，我们可以做一些自己的事情，而当他们醒过来就要马上躺到身边，搂着他并且轻拍。这可以让宝宝感受到熟悉的气息，有了安全感就能再次进入睡眠。不过这种情况下，大人的睡觉时间会比较少，好在主要针对的是白天小睡，所以还是可以接受的。

2.给个安抚物

不少孩子会有一些特别依赖的物品，比如从小玩到大毛绒玩具、枕头，甚至是一条毛巾等等，具体要看宝宝依赖什么。不要小看这些安抚物的作用，他们都可以给宝宝提供充足的安全感，睡觉也会更加安心。

3.适当给予回应

当宝宝醒来的时候，妈妈们可以根据自家情况，给予一些回应，比如可以什么话都不说默默地走开，也可以轻轻拍拍孩子的后背，或者在耳边发出嘘的声音（这是模拟出生前的状态），也可以轻声哼唱一些儿歌。

4.拒绝一切刺激

尽量不要和宝宝说话，也不要和他们对视，同时也杜绝各种外界的刺激，以免宝宝彻底清醒。宝宝刚醒来的时候大多处于迷糊的状态，这个时候和他们互动很容易激发他们的兴趣。此外也不推荐抱着宝宝在屋内走动，因为他们被屋内各种新鲜事物所吸引，这也会彻底唤醒他们。

最会还是要提醒一句，接觉也要适可而止，如果努力了很长时间宝宝还没法再次入睡，那么就表示他们已经没有困意了，此时不妨就放弃接觉让他们起床，等到第二天再尝试。

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