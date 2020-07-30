什么样的睡姿对胎BB好？这样睡最舒服！

你知道吗？睡姿好坏不仅影响孕妈的睡眠质量，同时也会影响胎儿健康。不同孕期，睡姿也是不一样的，这很有讲究哦，一起来了解下吧~

不同孕期的睡姿讲究

1.孕早期

孕妈刚怀孕时，受体内激素，会出现早期妊娠反应，心情也变得时好时坏，睡眠质量也受到不小的影响。由于处在怀孕早期，子宫还处在骨盆腔内，仰睡或右侧睡姿都不会压迫到下腔静脉，孕妈不需要刻意去调整睡姿。但如果喜欢趴睡，还是要趁早调整。

2.孕中期

由于胎儿不断生长，为避免影响胎儿发育，孕妈这时候需及时调整睡姿，以免外力压迫到腹部，应采取左侧卧睡姿或是仰卧睡。为避免下肢血液回流，睡觉时双腿下方可以垫上一块柔软的小靠枕。

3.孕晚期

这期间孕妈一举一动都在影响胎儿，再采取一直仰睡、右侧睡或是趴着睡的姿态，都会压迫到下腔静脉，引发血液循环不良，同时还容易出现低血压、头晕或四肢无力等症状。建议各位采取左侧卧的睡姿，但也不是固定不变。在睡眠过程中，可以经常更换睡姿，对胎儿和准妈妈自身都是有益的。

改善睡眠质量，试试这几招

1.利用枕头

孕妈可以在腰部放置个枕头，让身体有所支撑，人会舒服很多。

2.寻求医生帮助

如果总是感觉睡眠质量不佳，那么就要及时寻求医生的帮助。根据准妈妈自身的情况，医生会通过专业手段提高睡眠质量。

3.调整作息时间

准妈妈要及时调整作息时间，保证优质的睡眠质量。白天睡眠时间不要过长，晚上睡觉前不要看恐怖或煽情的影片或书籍，以免心情起伏过大，影响夜晚睡眠质量。大家在吃完晚饭后的半小时，可以出去走走，促进肠胃消化同时也能帮助晚上安然入睡。建议孕妈在睡觉前听些舒缓的音乐，以此来放松心情。

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