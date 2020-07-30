备齐这些东西，带娃出门不翻车！

碰到周末节假日，家长都会带着宝宝去外面走走看看，开阔视野。但是在带宝宝出门前，父母可要做好充分的准备工作哦，毕竟带孩子出门总会有各种意想不到的事情发生，为了避免翻车，你需要准备好这些东西：

1.保温水壶

宝宝活泼好动，容易出汗，体内水分流失也较快，这时候需要及时补充水分。大人可以买饮料，但宝宝肠胃功能比较弱，喝饮料很容易影响到宝宝健康，白开水是最好的选择，家长可以准备一个保温水壶，装满温水，这样宝宝口渴的时候就能喝到。

2.婴儿专用湿巾

宝宝好奇心强，不管在什么场合都喜欢左摸摸右看看，小手就会脏兮兮，粘上不少细菌。有些小朋友还喜欢吃手，这就容易将细菌吃进肚子里面，威胁宝宝健康。因此，家长在出门前要准备好婴儿专用湿巾，一旦发现宝宝小手脏了就用湿巾擦拭。

注意，由于宝宝皮肤娇嫩，家长在给宝宝擦手时，动作要轻。在购买湿巾时要看清成分，含有酒精成分的不可选择，以免对宝宝皮肤造成伤害。

3.防晒护肤品

带宝宝外出，如果是户外活动就要当心了，宝宝皮肤娇嫩，长时间曝光在阳光下，很容易伤到皮肤。因此在带宝宝出门时，要带好防晒护肤品。此外，有些家长错误认为，阴天不需要涂抹防晒，这种想法是错误的。就算是阴天，也还是有紫外线，不容小视。家长应及时给宝宝涂抹防晒护肤品，以免宝宝皮肤受到伤害。

4.婴幼儿辅食

虽然外面随处都可以买到食物，但却很容易造成宝宝腹泻或是其他肠胃问题。因此，在带宝宝外出前，家长可以准备些宝宝的辅食或是健康零食，这样可以满足下小家伙的需求。

提醒各位注意，外出时，家长要陪在孩子身边，不要让其脱离视线，以免发生不必要的危险。此外，家长在宝宝身上可以放上自己的联系方式，以防走散，相关人员也能及时联系到自己。

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