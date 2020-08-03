摧毁一个艺术品有多难？熊家长带娃去看展就够了

如何让孩子过个有意义的暑假，是家长朋友们关心的话题。不少人选择带孩子看展，这下让一些艺术品遭了殃。

来看以上海迪士尼为原型打造的一座梦幻城堡：

是不是超美超华丽?

这座城堡是由艺术家阿里巴兄弟(Arribas Brothers)历时三个月花费500小时，以特殊的灯工工艺——线圈技术纯手工打造，过程极为复杂。

整体重量超过60公斤，内含至少3万个部件，并由24K黄金装饰而成，价值超过7万美元(约45万人民币)。

不仅如此，它还很有意义，是16年阿里巴兄弟特意为庆祝上海玻璃博物馆五周年创作，并永久捐赠与上海玻璃博物馆收藏。据说，这是目前世界上最大的一座纯手工打造的玻璃梦幻城堡，上海玻璃博物馆曾为其申请世界吉尼斯纪录。

因为它，好多人专门跑去上海玻璃博物馆打卡。

然而，只一秒它就被毁了。

根据馆方通报，由于2个孩子翻越护栏后追逐打闹撞到了展柜，致使城堡塔尖倒塌、破碎，其余部件也出现了不同程度的错位、破损。

事发后，博物馆和2位艺术家取得了联系，但因为疫情他们暂时无法启程往返上海，城堡能不能修复、能修复到什么程度不得而知。

虽然2位孩子家长事后积极处理，主动和馆方工作人员报告，带孩子道歉，并表示愿意赔偿。但看着原本梦幻的城堡毁了，心里真不是滋味，因为这事完全可以避免呀~

而熊孩子看展出意外，并不是第一回!

上海玻璃博物馆另一件展品也曾遭殃。

它的名字叫《折》。

原名《天使在等待》，是玻璃艺术博士薛吕专门为自己刚出生的女儿创作。

因为制作工艺非常复杂，展出时特别在周围围上了护栏，什么意思不言而喻，就是：展品很珍贵，请勿靠近和触摸!

但是，万万没想到来了这么两位小观众，翻越围栏，用力拉扯、摇晃……

最可怕的是，家长此时在就站一旁拍摄，简直了!

艺术品那么脆弱，如此被损坏令人痛心，家长的所作所为更令人愤怒!果然是熊孩子的背后必定有一个熊家长么?!

后来，薛吕和博物馆协商之后，决定将展品改名《折》继续展出。旁边滚动播放熊孩子的“作案现场”，希望大家引以为戒，爱惜展品。

现在看来，他们的良苦用心百搭了。

之前，广东省博物馆收到了这么一则留言，某个“孩子他妈”控诉官方工作人员“管太多”!不让孩子吃东西，不让孩子跑跳，不让孩子释放天性。最后还发出灵魂质问：观众不是上帝吗?

真对不起，你到博物馆看展真不是上帝。就像这2位网友所说，享受自由的前提是遵守规则，“解放天性”不是你作为家长不负责纵然孩子的借口!

@清酒的：多少人拿着“解放天性”给自己的不负责找借口，享受自由的前提就是遵守规则。

@混小子：解放天性不等于不重视孩子的礼仪，纵容孩子，希望家长能理解并妥善教育孩子，博物馆的做法很硬气也很正确，礼仪素养的缺失在某种程度上比丧失天性更可悲。

还有的家长放任孩子犯熊时很嚣张，出了事要赔偿的时候才慌，甚至强行狡辩。

2018年，美国堪萨斯一个5岁的孩子在艺术馆推翻了一座雕像，导致家长被判13.2万美元(约85.7万人民币)的高额罚款。

事发时，这位5岁熊孩子的妈妈Sarah Goodman和其他人在一旁的沙发上聊天，任由孩子走向雕塑……

结果艺术家Bill Lyons历时2年手工制成的“堪萨斯的阿佛洛狄忒”雕像其头部和胳膊严重损坏。

这位孩子妈事后接受采访时祭出了经典语句“他只是个孩子啊”，强调孩子不是故意的，自己不应该承担这笔罚款。

其实事情很简单，如果管教好自己的孩子，那这样的事情就不会发生。但是，你并没有，那就赔偿吧！

作为家长，如果你连最基本的公共道德也不能言传身教，对艺术、历史和知识连基本的敬畏之心都没有，那带孩子看再多的展，再怎么陶冶也培养不出什么好情操。

最后附上博物馆礼仪规范，带娃去看其他展也可参考：

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