大写的尴尬！生完孩子，私处变松怎么办？

正值七夕，又可以聊一些羞答答的话题了~最近有宝妈跟育姐吐槽，说自从生完孩子后，ooxx就没那么顺利了，总感觉自己私处变松了，暗戳戳地表示早知道当初就应该选剖腹产！

咳咳，产后夫妻生活的恢复一直以来都是大家关注的焦点，确实值得来探讨一波。今天我们就来说说，生孩子是不是真的会导致私处变松：

♥ 产后私处变松，并不罕见



阴道松弛是盆底功能障碍性疾病的一种常见症状，它是指骨盆腔的支持性韧带及隔膜或阴道壁组织，因某些原因不能保持原先的紧密结构，出现的下垂现象。这种现象就跟老年人眼袋和额头皮质松弛下垂一样。而正常的阴道直径通常是2.5cm，婴儿的头围直径大约是10cm，因此顺产时阴道直径需要扩张。经过生产时宝宝的挤压，阴道直径不断扩张，破坏了耻骨尾骨功能，便导致了弹性明显降低。

据统计，女性怀孕前发生盆底功能性障碍问题的几率只有1%-38%，但女性生娃后发生这种问题的几率上升至49%-83%！

即便是第一次生娃的女性，分娩后发生盆底功能障碍性问题的几率也高达70.6%，也就是说，产后性生活质量下降是一个普遍存在的问题。你不是一个人！

再插播一句，侧切会有影响吗？侧切呢，是在阴道外口开一个4-5cm长的切口，恢复速度很快，通常5天后就可以愈合并拆线，不会对产后性生活带来不良体验哦~

♥ 选择剖腹产可以避免私处松弛？

那么，问题来了，是不是只要选择剖腹产就可以避免这个问题呢？

并不是！首先，大家必须要明确，只要你各方面条件都ok，顺产一定是优选！要知道，顺产是人类生育后代的一种自然生理过程，它对母婴造成的损伤最低，对产后恢复最有利，是最好的分娩方式。而到了孕晚期，女性骨盆韧带和阴道组织在松弛素和雌孕激素的共同作用下会变得松弛起来，为生孩子做好准备。因此，无论你是顺产还是剖腹产，都可能会遇到这个问题哦~

此外，顺产是一个自然的生理过程，而剖腹产是一种介入手术，出血几率大，手术后遗留的疤痕问题也很让人头大。而且有专家指出，剖腹产的产妇没有阴道扩张的经历，等到绝经时阴道扩张性反而会变得很差……

再说一句，遗传也是造成产后阴道松弛的一个重要原因！有些女性天生盆底功能较差，筋膜较薄，肌肉力量弱，韧带较松，生娃后就很有可能出现阴道松弛的现象。

所以说，为了避免私处松弛，选择剖腹产并不可取！

生殖系统恢复需要一个过程，所以请给自己的身体一些时间，只要调理得当，就不会出现太大问题哒~

♥ 产后私处变松怎么办？为你支招

其实呐，想要解决这个问题，方法很简单，那就是坚持运动，尤其是要有意识地去做收缩肌肉的运动。另外，锻炼臀部、大腿、骨盆肌肉也能增强阴道的紧致度。推荐大家做以下这些运动：

1.提肛运动

感觉有便意时憋住一会，并做提肛运动。经常这样反复练习，可以有效锻炼盆腔肌肉。

2.收缩运动

将双手洗净，仰躺在床上，让身体保持放松状态，将一根手指轻柔地插入私处，接着收缩私处夹紧手指，保持3秒后放松，然后反复练习几次。身体适应后，收缩运动的时间可以慢慢增加。

3.憋住小便

大家在小便时，可以有意识地憋尿几秒钟，然后继续排尿。这样反复进行锻炼，可以让私处周围肌肉的张力就会增强。

4.其他运动

大家平常上下班走路时，可以有意识地将大腿内侧的肌肉和私处的肌肉绷紧，然后放松，如此反复练习。

经常做以上这些运动就可以有效提升盆腔肌肉张力，增强私处周围肌肉的力量，帮助私处弹性的恢复，让你们的爱爱质量up！up！up！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)