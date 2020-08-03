汤浓肉嫩，巨开胃下饭，超适合孩子吃的番茄牛腩煲

夏天是孩童长个最快的季节，推荐多给孩子做番茄牛腩哦！

牛肉中的肌氨酸含量比其它食品都高，对孩子增长肌肉、增强力量特别好。

牛肉丰富的维生素B6还能增强免疫力，促进蛋白质的新陈代谢合成，并且蛋白质含量高脂肪低，吃了也不易长胖哦！

当牛肉遇到vc丰富的番茄后，牛肉中的铁会更好地被人体吸收，有效预防缺铁性贫血，这个菜汤浓肉嫩，巨开胃下饭，每次都吃得一粒米不剩哟！

食材：

天莱香牛牛腩500克，番茄500克，黄油6克，料酒20克，酱油50克，蚝油60克，黄糖50克，黄姜30克，陈皮2克，盐5克，水1000克。

步骤：

①牛腩切块，放温水焯一遍去腥，然后放到冷水里泡一下，把血水冲走，这样可以提升牛腩的嚼劲。

②番茄用热水烫一下去皮，切块。

③热油锅，放黄油融化，爆一下姜片。

④下牛腩炒香，下料酒，加入黄糖，陈皮，酱油，蚝油，盐。

⑤加入1000毫升的水，水和牛腩的比例是2:1。

⑥大火煲开后，放入番茄，转中小火加盖焖1.5小时。

⑦上锅前放点香菜就好了。

汤浓肉嫩，巨开胃下饭，特别易消化，小朋友超喜欢，汤汁还可以用来捞面也是非常棒哒！

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