六个月宝宝被烫伤，妈妈一个举动让孩子肝功能受损！

前不久，一则惠安的新闻让小编很是痛心，一名6个月的女宝宝在姥爷家被打翻的热水壶烫伤，宝宝脸部、颈部、身体等部位有不同程度烫伤。妈妈马上用自来水冲洗女儿烫伤部位。但孩子的姥爷说，用高浓度白酒敷在烫伤部位可缓解痛感。妈妈深信不疑，照这个土办法对孩子实施救治，没想到却对孩子造成进一步的伤害！

事发当天下午12点50左右，这名女宝宝被紧急送往泉州第910烧伤科救治。接诊的烧伤科医护人员看到孩子的情况都非常惊讶：“女宝宝浑身通红，一股浓烈的酒味十分呛人。”叶医生透露，如果没有及时送医，孩子有可能因酒精中毒导致休克死亡。

医生检查后发现，孩子面部、躯干、四肢都有烫伤，全身烫伤面积22%，烫伤深度达2-3度，属于重度烫伤。

据烧伤科护士长介绍，送医两小时后，意识不清的孩子反复呕吐7次，处于严重醉酒状态。血液生化检查结果显示，孩子转氨酶升高，肝功能已受损。

截止24日，孩子仍在重症监护室接受进一步治疗。

注意！这些烫伤土方法别再用了！

宝宝烫伤后，家里老人总会提出土方法救治。例如往伤口涂酱油、大酱、牙膏甚至大便，这些错误的方法，起不到丝毫治疗效果，反而会使伤口感染，严重的可能危及生命！

这不是危言耸听，曾有新闻报道，孩子烫伤后家长向伤口处涂抹酱油，酱油导致孩子得了高钠血症，孩子送到医院时就已经没有生命体征。

宝宝意外烫伤如何处理？

如果宝宝一不小心被烫伤了该怎么办？别慌，一定要牢记这五个字：冲、脱、泡、盖、送！

第一，冲。一旦宝宝烫伤了，要用凉水冲20~30分钟，帮助烫伤的部位彻底降温。需要注意的是不可以用冰块降温；

第二，脱。把烫到部位的衣服脱掉，或者剪开。但千万不可以强行扒开衣物，以免弄破水泡。而且要在伤处尚未肿胀前把镯子、手表、鞋子或其他紧身衣物去除，以防止肢体肿胀后无法去除，造成血液不流通，出现更严重的损伤；

第三，泡。继续用冷水持续浸泡烫伤的部位 10～30 分钟，不仅可以缓解疼痛，还能进一步散发热量。如果烫伤的面积较大，需注意其他部位保温，防止热量丧失过多过快。

第四，盖。用干净的纱布或者棉布盖在伤口上；

第五，送。如果宝宝伤情很严重，要马上送到医院面诊！送医前，不要涂有色药膏，医生可根据创口判断烧伤程度，如果涂了有色药膏，医生不好判断，且清洗容易造成孩子二次痛苦。

烫伤危险，无处不在

烫伤不仅仅是由热水造成的。暑假来临，宝宝在外玩耍的时候，家长还要注意这个安全隐患——地灯。

地灯在城市里可谓是无处不在，小区、公园、广场……到处都有它们的身影，但大人却很少注意它们的存在。

可宝宝就不一样了，他们的好奇心十分旺盛，对于发光发亮的东西总想用脚踩一踩，伸手摸一摸。意外往往就在这个时候发生了。有些地灯因为材质的原因温度极高，宝宝特别容易被烫伤。

央视曾经也报道过这样的新闻，一个孩子被地灯烫伤，手上的水泡最大有弹珠大小。事后，公园的管理人员实地测量了地灯温度，发现地灯在十分钟之内就能达到60~80℃！

有的地灯温度甚至能达到将近200℃，可以在上面煎鸡蛋，烤肉片。与其说是地灯，还不如叫地炉！

宝宝安全无小事，家长们不仅要做好预防工作，还要掌握一些科学的救助方法，这样才能遇事不惊，从容应对，帮助宝宝远离危险。

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