太刺激了！2岁女童居然和非洲鬣狗玩在了一起

据英国《每日邮报》报道，近日，一名津巴布韦的2岁女童在网上火了，别看小家伙年纪小，她居然和一群非洲野生鬣狗玩在了一起，画面真真是太刺激了！

2岁娃从小在保护区生活，和鬣狗玩得不亦乐乎

据了解，这名小女孩名叫奇基·沃尔胡特，今年只有两岁，她和爸爸妈妈生活在津巴布韦的桑戈野生动物保护区。奇基的爸爸是一名野生动物制作人，工作内容是拍摄非洲的鬣狗，她的妈妈则负责照料全家人的生活。

奇基出生后，就跟着父母在野生动物保护区里四处活动，看着爸爸和野生鬣狗亲密相处，便认为这些凶猛的食肉动物跟家养的宠物犬没什么区别，所以一点也不害怕。有一天，妈妈送给她一个鬣狗的毛绒玩具，当时还不会走路的奇基就喜欢上了鬣狗。

奇基学会走路后，她的父母就开车带着她去鬣狗聚居区玩。奇基拿着鬣狗毛绒玩具坐在车上，鬣狗幼崽们好奇地聚集在车下，时不时看一眼奇基手中的“同类”。

近日，爸爸终于同意让女儿奇基靠近这群鬣狗，没想到奇基居然跟这群凶猛的动物玩得很开心。

鬣狗比宠物犬更好相处，但仍需保护好孩子

奇基的爸爸表示，这么多年他一直专注拍摄鬣狗，可以说他现在也是鬣狗研究方面的专家了，他对鬣狗的习性了解得很透彻。他认为，鬣狗并不像《狮子王》描述得那么凶残丑陋，人与鬣狗的关系要比和宠物犬的关系好得多。鬣狗十分聪明，不像家养的宠物需要喂食，它们自行觅食，跟人相处只是为了获得抚摸、关爱和玩耍。

他还表示，当天他决定让女儿接触鬣狗的时候，一开始还有点犹豫，因为鬣狗看到小动物会有另一种表现，但女儿一直在央求他，最终他决定让女儿接触了这群鬣狗。女儿毫无畏惧地来到鬣狗群中，好像在和一群宠物狗崽玩耍。鬣狗们对于奇基的靠近也显得很谨慎，不停地用鼻子闻，直到感觉安全了才放开了玩。

不过，他和鬣狗们相处时，鬣狗常常会用尖牙温柔地咬他，因为鬣狗只会用嘴巴和人一起玩。现在，他还不能让女儿也这样玩，因为大人能承受得住尖牙撕咬，但孩子会感到痛的。

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