思文程璐在线示范，什么是教科书式离婚

前两天《脱口秀大会》开播，各位选手金句不断，着实让大家狠狠地开心了一把。而让大家最关注的是程璐的段子，因为整段内容讲的都是离婚的段子，更重要的是之前就有网友拍到了程璐思文现身民政局的画面。

不过照片只有背影，同时清晰度也比较一般，所以大家也没有当回事；然而令人惊讶的是，7月23日下午，程璐在微博上表示“婚姻不在，兄弟还在。”并且还@思文。

而思文也大方回应：“是真兄弟了，加油。”在新一季《吐槽大会》的录制上，两人虽然是分开坐了，但是看起来并没有撕破脸皮，都会为对方的包袱给予欢呼，即便是做不了夫妻，但还是好朋友。

家是讲爱的地方，既然不爱了，就好聚好散，未来或是继续做朋友或是老死不相往来，则是各自的自由~然而在生活中，有很多人的婚姻明明已经腐朽，却不愿好聚好散，反而要把自己困在其中，当被问为什么的时候，他们总会有以下原因：

1.舍不得孩子

一旦有了孩子，生命里就有了羁绊，也需要把大部分时间和精力用在孩子身上。于是当对面感情问题的时候，夫妻两首先想到的不是自己，而是孩子。

如果自己选择了离婚，那么孩子无论跟着谁，都不得不变成单亲家庭的孩子，无论是缺少父爱还是母爱，心理上都可能存在一些缺陷。于是不少夫妻宁愿维系着破碎的婚姻，也不希望孩子受委屈。但其实继续生活在这样不幸的婚姻中，不仅自己难受，孩子的成长也受到了影响。

2.缺乏经济来源

有些人结婚生孩子后，会舍弃自己原本的工作，或者选择收入低但是时间更自由的工作，这样就有更多的时间收拾家里、接送孩子，而且基本上都是更加顾家的妈妈们做出牺牲。

在婚姻和谐的前提下，这种选择其实并没有什么大问题，然而当婚姻出现问题时，收入低的人就成了悲剧，因为一旦离婚就可能失去足够的经济来源。于是为了生活，这部分人不得不选择妥协，继续着不幸的婚姻。

3.依然爱着对方

两个人能够走到一起，大多有着一定的感情基础，也因为互相喜欢才让两人结婚组成一个家庭。婚后两个人越走越远，是因为被生活磨灭了彼此的情感，但不得不承认，彼此之间的爱还是有的。

尤其是不少女性，对于情感的依赖远远超过男性，为此在面对离婚的时候，会希望彼此能够冷静下来多思考一下，不愿意这么简单就割舍这份感情。

4.家人的阻碍

如果没有了感情，那么离婚往往是比较好的选择。然而有很多夫妻，好不容易下定决心脱离围城的时候，却发现命运竟然无法被自己主宰，因为在很多老一辈眼里，离婚是家丑，一旦离婚就要被所有人唾弃，甚至会祸及整个家族的声望。

于是为了能保全家族名誉，这些人会一直却说夫妻两不要离婚，如果不同意那么很可能以死相逼。

残破的婚姻，带来的是痛苦和危险！

当婚姻出问题的时候，如果不及时抽身，那么不仅仅是心灵上的痛苦，还可能是闹出人命。

7月20号，四川省资阳市安岳县公安局官方微博接到屈某某报警，表示其妻子于7月19号失踪了。接到报警后，当地警方迅速开展调查，并且发现报警人屈某某有重大嫌疑，并且于7月25号将其抓获。

经审讯，屈某某交代了自己杀人事实：2020年7月19日凌晨，趁妻子方某某熟睡时，将其杀害。目前，犯罪嫌疑人屈某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

近日闹得沸沸扬扬的杭州杀妻碎尸案，嫌犯许国利趁妻子来惠利熟睡之际，用枕头蒙头的方式将其杀害，随后为了掩盖事实，徐国利将死者分尸并且全部冲入化粪池。

此后面对媒体的采访，徐国利非常冷静。在面对为什么失踪这么多天才报警的提问时，他表示：“虽然以前没有发生过这种情况，但我以为她出去了，没有在意。”

河南商丘的刘女士称被丈夫家暴，并扬言要将刘女士打死，刘女士为逃生从二楼跳下，导致全身多处骨折，双下肢截瘫。

据了解在刘女士产后两个月丈夫第一次对刘女士实施家暴，刘女士便决定离婚，但是丈夫承认错误态度诚恳，加上心疼孩子，刘女士便跟丈夫和好了。没想到19年8月，丈夫再次家暴，为了逃生不得不选择跳楼。

……

同样的事情还有很多，其实当婚姻出现问题的时候，一定要想办法修补，如果修补无望那么就要及时止损，尤其是碰到变态、家暴等危险分子，更要及时带着孩子抽身，必要的时候要寻求相关机关的保护。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)