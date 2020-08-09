头晕恶心并非孕妇专属，这些情况也会引发

不少人会发现，头晕和恶心经常同时出现，而导致这类情况的原因有很多，比如过敏、某些药物的副作用、脱水等等。所以说，头晕恶心并不一定就是怀孕。那么当出现头晕恶心情况时，我们该如何处理呢？

进食后头晕恶心

1.餐后低血压

在消化过程中，身体会将多余的血液输送到胃和小肠，相应的身体其他地方就可能出现血压下降的情况。控制餐后低血压需要一系列生活方式的改变，比如饭前多喝水或减少碳水化合物的摄入。

2.食物过敏

当身体免疫系统把某种食物误认为是有害的食物时，食物过敏就会发生。食物过敏可以在任何时候发生。大多数食物过敏的人对花生、坚果、鸡蛋、牛奶、鱼、贝类、小麦或大豆过敏。

3.胃酸倒流和胃食管反流

胃食管反流病是一种长期的胃酸反流。有时胃酸会到达通向内耳的管子，这可能刺激内耳，导致头晕。

4.食物中毒

当你吃了含有有害病原体的食物，比如细菌或真菌时，食物中毒就会发生。如果你食物中毒，尽量补充水分，以避免头晕、恶心加重。

晨间头晕恶心

1.脱水

当失去的水比吸收的多的时候，脱水就会发生。如果前一天你没有喝足够的水，第二天早上醒来时可能会脱水。

2.低血糖

低血糖发生在身体血糖水平下降的时候，这通常是糖尿病药物或长期不吃东西的副作用。如果前一天晚上没有摄入足够的食物，那么血糖会在睡觉的时候下降。

3.药物

恶心和头晕是常见的药物副作用，如果早上空腹服药，这种情况尤其普遍。试着在服用之前吃点小点心，比如一片面包

孕期头晕恶心

1.晨吐

对于晨吐没有标准的治疗方法，但是温和的饮食或者增加维生素B6的摄入量可能会有帮助。

2.对气味的敏感性

事实上，怀孕的第一个征兆可能是鼻子变得敏感，这可能与怀孕期间某些激素(包括雌激素)的增加有关。怀孕的时候，应尽量避免那些让你恶心的气味。

3.扩张血管

怀孕的时候，体内血液循环会加快，这会导致血压变化，并且头晕恶心。此外准妈妈也需要向宝宝输送更多的血液，这意味着大脑并不总能得到足够的血液。

4.异位妊娠

异位妊娠除了剧烈疼痛和身体出现斑点外，还常引起恶心和头晕。如果不及时治疗，异位妊娠可能导致严重的并发症，包括内出血。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)