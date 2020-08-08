压力也会影响肠胃！这4个方法可以缓解

当妈妈后，女性很容易感到压力大，而无论压力源如何，都可能对健康和幸福带来负面影响，毕竟，太多的压力会对健康产生精神和身体上的伤害，这包括对肠道和消化造成严重破坏。所以想要消化能力好，定期的压力管理很重要，减轻压力可以减少肠道炎症，缓解胃肠道痛苦，并保持营养，因为你的身体可以专注于吸收自身所需要的营养。

压力对肠胃的影响

压力对肠胃的影响取决于经历压力的时间和长度：短期压力会导致食欲减退，消化减慢；长期压力可引发肠胃（GI）问题，如便秘，腹泻，消化不良或胃部不适；长时间的慢性压力可能导致更严重的问题，如肠易激综合征和其他胃肠道疾病。

如何改善肠胃情况

如果你发现自己的压力水平已经影响了消化系统，下面四个方法可以有效帮助改善肠胃状况。

1.练习瑜伽

为了促进和支持消化，请确保你持续不断地获得足够的身体活动，比如走路和跑步。像这样专注于对齐和固定姿势的练习也可以缓解胃肠道症状并改善压力结果。

2.尝试冥想

科学研究还表明，一种有意识的冥想练习可以帮助人体提高对日常生活的认识。冥想和深呼吸技术可以降低炎症，这是身体压力的标志。反过来，这可以缓解过度消化的消化系统。在下一顿饭之前，试着直接坐下来分散注意力，并进行2-4轮深呼吸，这可以帮助身体放松并做好消化准备（即休息和消化模式）。

3.吃益生元和益生菌

当涉及到日常健康饮食习惯时，寻找促进良好肠道细菌的食物，如益生元和益生菌。含有益生元的水果和蔬菜，如芦笋、香蕉、大蒜和洋葱；发酵食品，如酸牛奶、泡菜、康普茶、纳豆、酸菜、豆豉和酸奶都含有益生菌。益生元和益生菌可以改变肠道微生物组中的细菌组成，并为更好的细菌繁殖和支持消化创造理想的环境。

4.放弃吸烟的习惯

如果你在压力水平上升时想要吸烟，那么就该重新考虑这种应对技巧了。心脏病和呼吸道疾病最常与吸烟有关，但研究还表明，不良习惯也会影响消化系统。吸烟会增加患消化性溃疡，胃肠道疾病和相关癌症的风险。如果你吸烟，请考虑制定计划并咨询医生，以帮助减少或完全戒烟。

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