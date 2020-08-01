孕早期要注意这个元素是否达标，缺少容易先兆子痫

约翰霍普金斯彭博公共卫生学院的研究人员进行了一项研究，他们发现，锰是怀孕早期必需的矿物质，一旦水平较低，那么妇女在妊娠晚期患上子痫前期的严重高血压综合征的概率将会提高。相应的，提高妇女孕前和孕期锰水平有可能降低先兆子痫的风险。

先兆子痫易引发各类问题

先兆子痫通常发生在怀孕第20周之后，在美国每年有超过10万名妇女受到影响，估计全世界有2%-8%的孕妇患有先兆子痫，而且发病率呈上升趋势。它的特点是高血压和相关器官损伤，例如肾脏，如果不及时治疗，那么就会导致致命的并发症，如妈妈中风或宝宝早产。危险因素包括肥胖、糖尿病和先兆子痫家族史，但其根本生物学原因尚不清楚。

首次研究锰水平的变化

这是第一篇将先兆子痫与怀孕早期锰水平联系起来的论文。先前的流行病学研究发现，与没有子痫前期的妇女相比，患有子痫前期的妇女锰水平往往较低。这项早期的研究没有证实锰水平的变化是否先于子痫前期的发展。

“考虑到先兆子痫发病率正在上升，而我们仍然缺乏任何有效的预防策略，所以这次的新发现非常重要”彭博商学院的研究数据分析师刘天格说。

低锰水平和先兆子痫风险有关

Mueller博士、刘博士和他的同事此前在2019年发表的一项研究中发现，波士顿1000多名妇女的样本中，患有先兆子痫的妇女在分娩后不久测得的红细胞锰水平往往较低。

在他们的新分析中，研究人员查阅了另一项马萨诸塞州的研究数据，这项研究是在1999-2002年进行的，名为Viva项目。Viva项目的数据集包括先兆子痫的结果以及妊娠早期血液中锰的含量。如果这些病例中的先兆子痫往往在数月前就出现低锰水平，这将是一个更强烈的暗示，低锰水平可能是导致这种情况的一个因素。

高锰饮食可改善高子痫风险

研究人员在他们的分析中发现，怀孕前三个月较高的锰水平与怀孕后期患子痫前期的风险较低有关，这取决于剂量。这表明，锰含量的增加会降低风险。研究人员根据测定的锰水平将这些妇女分为三个大小相等的组，即低锰组、中锰组和高锰组，发现高锰组患子痫前期的风险只有低锰组的一半。

这项研究是观察性的，并没有建立高锰水平和低子痫风险之间的因果关系。研究结果表明，进一步的研究可能会建立因果关系，包括高锰饮食的因果关系，可行性很高。

许多常见的食物，如贻贝、糙米、红薯、松子和菠菜都含有相对丰富的锰。锰在人体细胞中有多种生物学作用，例如，在酶复合物中，锰有助于保护细胞免受有害含氧分子的伤害，但它是如何预防子痫前期还不清楚。研究人员说，研究怀孕期间的细胞机制将有助于阐明锰水平的差异和先兆子痫风险的变化。

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