试管宝宝容易脑瘫？风险已下降50%

早期的研究发现，人工辅助生殖而出生的婴儿其患脑瘫的风险显著增加，虽然绝对风险很小，但这项研究使脑瘫成为体外受精（IVF）最大发育缺陷风险，也让不少家庭不敢做试管婴儿。然而，另一项荷兰大规模研究表示，试管婴儿患脑瘫的风险下降了50%以上。

研究解析了三国大量儿童数据

哥本哈根大学医院Rigshospitalet的Anne Lrke-Spangmose博士在ESHRE的在线年会上发表了这项研究的结果。该研究包括三个国家IVF出生的宝宝，第一组在1990年至2010年在丹麦出生，第二组在1990年至2010年在芬兰出生，第三组在1990年至2014年在瑞典出生，总共111,844名儿童。

然后将这些婴儿按出生范围分为六组：1990-1993、1994-1998、1999-2002、2003-2006、2007-2010和2011-2014年。丹麦和芬兰对这些儿童的国家健康记录进行了跟踪调查，直到2014年，瑞典的国家健康记录一直持续到2018年，并与近500万自然受孕儿童的记录进行了对比。

脑瘫的患病率持续下降

脑瘫的风险在研究结果中仍然很明显，但总体患病率在六个时间段内持续下降：1990-1993年的每1000名活产婴儿中有12.5例，到2011-2014年的每千人中有3.4例。

相比之下，在整个研究期间，自然受孕儿童的患病率仅略有下降，从4.3‰下降到2.1‰。然而，在通过试管受精出生的独生子女中，脑瘫的患病率从8.5‰（1990-1993年）下降到2.8‰（2011-2014年），但试管受精双胞胎的发病率保持稳定，为10.9‰。

Anne Lrke Spangmose博士指出，在过去的20年里，试管婴儿治疗后的双胞胎出生率有了很大的下降，特别是在欧洲，尤其是北欧国家，那里的试管婴儿出生率从1990年代的近25%下降到今天的不足5%，与自然受孕的背景人群中2%的双胞胎比率没有太大区别。

体外受精多胎分娩率的降低也降低了早产率（多重性最大的产科风险），这也是脑瘫风险激增的已知因素。

重视试管婴儿的其他风险

虽然脑瘫的确切病因在很大程度上是未知的，但早产、低出生体重和双胎是已知的主要危险因素。脑瘫的患病率随着妊娠期胎儿数量的增加呈指数级增加，这是因为多胞胎提高了早产和低出生体重的概率。

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