基本没缺点的蔬菜，赶紧给宝宝吃起来

绿豌豆是一种很受欢迎的蔬菜，很多家长会做给孩子吃，绿豌豆很有营养，含有相当数量的纤维和抗氧化剂。此外，研究表明它们可能有助于预防一些慢性病，如心脏病和癌症。另一方面，一些人认为绿豌豆是有害的，应该避免，因为它们含有抗营养物质，会引起腹胀，那么真的是这样吗？

1.富含蛋白质

绿豌豆是植物中最好的蛋白质来源之一，同时它们还有大量的纤维，这是它们为什么能如此饱腹的一个主要原因。吃蛋白质会增加体内某些荷尔蒙的水平，从而降低食欲。蛋白质和纤维一起工作，减缓消化，促进饱腹感。通过控制食欲，摄入足够的蛋白质和纤维可以自动减少一天中所摄入的热量。摄入足够的蛋白质对促进肌肉力量和骨骼健康也很重要，此外，它在减肥和保养方面起着重要的作用。

2.帮助控制血糖

绿豌豆有几种有助于控制血糖的特性，首先它们的血糖指数(GI)相对较低，这是一种衡量进食后血糖上升速度的指标。更重要的是，青豆富含纤维和蛋白质，这可能有助于控制血糖。众所周知，绿豌豆对血糖的影响可以降低患糖尿病和心脏病等多种疾病的风险。

3.纤维有助于消化

豌豆含有大量的纤维，纤维喂养肠道中的有益细菌，使它们保持健康，防止不健康的细菌过度繁殖。这可能会降低患一些常见胃肠道疾病的风险，如炎症性肠病、肠易激综合症和结肠癌。

4.预防一些慢性病

心脏病

绿豌豆含有相当数量的有益心脏健康的矿物质，如镁、钾和钙。富含这些营养素的饮食可能有助于预防高血压，而高血压是心脏病的主要危险因素。绿豌豆还能提供黄酮醇、类胡萝卜素和维生素C，这些抗氧化剂由于能够防止细胞受损而被证明可以降低患心脏病和中风的可能性。

癌症

经常吃绿豌豆可以降低患癌症的风险，这主要是由于豌豆的抗氧化成分可以减少体内炎症。绿豌豆还含有皂苷，一种因具有抗癌作用而闻名的植物化合物。一些研究表明，皂苷可能有助于预防多种癌症，并具有抑制肿瘤生长的潜力。此外，它们富含多种已知的能够降低患癌症风险的营养素，包括维生素K，这可能对降低患前列腺癌的风险特别有帮助。

糖尿病

豌豆有一些有助于血糖控制的特性，血糖控制是预防和控制糖尿病的一个重要因素。

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