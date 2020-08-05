禁食可以治疗乳腺癌？有研究已经证实

南加州大学（USC）领导的一个科学家小组发现，空腹饮食结合激素疗法，可以帮助治疗乳腺癌。据了解，这项研究发表在《自然》杂志上。

小鼠实验中证实有效

在对小鼠的研究和两个小型乳腺癌临床试验中，USC和米兰IFOM癌症研究所的研究人员与热那瓦大学合作，发现禁食会降低血胰岛素、胰岛素样生长因子1（IGF1）和瘦素。在老鼠身上，这些效应似乎增加了抗癌激素药物他莫昔芬和富维司坦的药效，并延缓了对它们的抵抗。36名接受激素治疗和禁食饮食的妇女的研究结果令人鼓舞，但研究人员说，要确定这种效果是否能在大规模临床试验中得到证实，还为时过早。

南加州大学多恩西夫文学、艺术和科学学院的生物科学教授瓦尔特·隆戈（Valter Longo）表示：“我们的新研究表明，模仿禁食饮食结合内分泌疗法治疗乳腺癌不仅有可能缩小肿瘤，还可以逆转小鼠的耐药肿瘤。我们有数据表明，禁食模拟饮食至少改变三种不同的因素：IGF1、瘦素和胰岛素。”

需要进一步研究

科学家们还参与了莱顿大学最近对129名乳腺癌患者进行的临床研究。上个月发表在《Nature Communications》上的研究结果显示，接受化疗和禁食模拟饮食的患者，化疗的疗效有所提高。

在这两项新的小型临床试验中（其中一项是由联合通讯作者Alessio Nenconi指导的），激素受体阳性乳腺癌患者接受雌激素治疗，同时模拟禁食饮食，似乎经历了与在老鼠身上观察到的相似的代谢变化。

这些变化包括胰岛素、瘦素和IGF1水平的降低，尤其是最后两个，一直长期保持在较低水平。在老鼠身上，这些持久的效应与长期抗癌活性有关，因此需要对人类进行进一步的研究。虽说结果令人鼓舞，但绝不是结论性的，需要进一步临床研究。

禁食是很好的干预措施

Nenconi说：“一些患者遵循每月一次的模拟禁食饮食周期近两年，没有任何问题，这表明这是一种耐受性很好的干预措施。我们希望，这种模仿禁食的营养计划有朝一日能够成为武器，可以帮助患者中更好地对抗癌症，而不会产生严重的副作用。”

数据还表明，在小鼠中，禁食模拟饮食似乎可以防止三苯氧胺诱导的子宫内膜增生，即子宫内膜（或子宫内膜）变得异常厚。研究作者认为，鉴于三苯氧胺的这种副作用的普遍性和预防它的有限选择，应该进一步探索禁食饮食的这种潜在用途。

对于乳腺癌患者，最常见的激素疗法是阻止激素附着在癌细胞上或减少人体激素的产生。内分泌疗法通常在这些激素受体阳性肿瘤中有效，但耐药性常常会阻碍长期疗效。

几项临床试验，包括USC的一项针对乳腺癌和前列腺癌患者的临床试验，目前正在研究模拟禁食饮食与不同抗癌药物联合使用的效果。

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