What？剖腹产会拉低二胎受孕率

宾夕法尼亚州州立医学院的研究人员称，他们的研究小组对2000多名生完孩子妇女进行了为期三年的跟踪调查，发现与自然分娩的妇女相比，剖腹产分娩的妇女怀第二个孩子的可能性要小一些。

研究表明，剖腹产会影响受孕率

公共卫生科学教授Kristen Kjerulf说，尽管先前的研究表明，剖腹产的妇女生育后代的可能性较小，但研究人员尚不清楚这是由于母亲的选择还是较低的受孕率。

研究人员从第一个孩子出生前开始跟踪调查，每六个月访问一次，并且持续了三年。在每次采访中，他们都要求女性报告在过去的六个月里她们有多少次没有保护措施的性行为。

Kjerulff和他的同事分析了2021名年龄在18岁到35岁之间的女性的数据，这些女性提供了第一次出生后三年内无保护性行为和怀孕的数据，其中近600名妇女通过剖腹产分娩了第一个孩子。

大约69%的剖腹产妇女在无保护性行为后怀孕，而在阴道分娩的妇女中约78%，剖腹产的妇女受孕的可能性也降低了。在研究人员考虑了产妇年龄、孕前体重指数、第一胎受孕时间、妊娠期体重增加、既往人工流产、糖尿病、高血压、孕期住院等因素后，这种关联仍然存在。

未调查受孕率下降的原因

Richard Legro博士表示：控制性行为是这项研究的一个关键优势，并允许研究人员排除剖腹产术后的创伤或持续疼痛。不过这项研究没有调查受孕率下降的原因，虽然他怀疑也可能有一些生理原因导致受孕率下降。

“由于暴露在露天环境中而导致骨盆或输卵管瘢痕形成，污染物可能会影响随后的怀孕计划。也有可能是子宫手术伤口形成的疤痕，虽然不是在妊娠植入的部位，但可能对植入过程产生长期影响。”

研究数据非常有用

根据这项研究的结果，Kjerulf和Legro建议35岁以下的妇女在剖腹产术后无保护性行为一年后未能怀孕，应寻求医疗帮助。Legro指出，这项研究的数据可能对即将选择剖腹产的妇女很有用。Legro说：“选择剖腹产的女性要知道，她们将来可能很难怀孕，这一点很重要。”

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