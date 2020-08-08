溏心蛋营养难吸收，还易感染细菌！

鸡蛋是世界上最常见的食物之一，因为富含重要的营养素，所以是很多人都会通过吃鸡蛋来补充营养。鸡蛋的做法有很多，不少人为了口感会选择吃糖心蛋或者生吃，然而这种方式会引起对沙门氏菌感染的风险。

生鸡蛋的营养

生鸡蛋和煮熟的鸡蛋一样，营养丰富。它们富含高质量蛋白质、健康脂肪、维生素、矿物质、护眼抗氧化剂和各种其他营养物质。此外，一个生鸡蛋含有147毫克的胆碱，这是一种对大脑健康功能很重要的必需营养素；胆碱也可能在心脏健康中发挥作用。生鸡蛋中叶黄素和玉米黄质含量也很高，这些重要的抗氧化剂可以保护眼睛，并可能降低患上眼睛疾病的风险。

蛋白质不好吸收

鸡蛋中所有9种必需氨基酸的比例都是正确的，因此它通常被称为完整的蛋白质来源。然而，生吃鸡蛋可能会减少你对这些优质蛋白质的吸收。研究发现，煮熟的鸡蛋中90%的蛋白质被吸收，而生鸡蛋中只有50%的蛋白质被吸收。

换句话说，煮熟的鸡蛋中蛋白质的消化率提高了80%。虽然蛋白质更好地从煮熟的鸡蛋中吸收，但其他一些营养物质可能会通过烹饪而略有减少，其中包括维生素A、维生素B5、磷和钾。

生蛋白阻碍生物素吸收

生物素是一种水溶性B族维生素，又称维生素B7，这种维生素与人体产生葡萄糖和脂肪酸有关，怀孕期间也很重要。虽然蛋黄提供了良好的生物素饮食来源，但生蛋白含有一种称为抗生物素的蛋白质。抗生物素与小肠中的生物素结合，阻止其吸收。然而，除非你吃很多生鸡蛋，否则它不太可能导致营养不足。

生鸡蛋可能被细菌污染

生鸡蛋和未煮熟的鸡蛋可能含有沙门氏菌，这是一种有害细菌。食用受污染的鸡蛋会导致食物中毒，食物中毒的症状包括胃痉挛、腹泻、恶心、发烧和头痛。这些症状通常在进食后6-48小时出现，可能持续3-7天。但如果生鸡蛋经过巴氏灭菌，食用生鸡蛋是安全的。

如何降低细菌感染的风险

购买巴氏杀菌鸡蛋和蛋制品，在一些超市可以买到。把鸡蛋放在家里冷藏，在室温下存放可能会导致有害细菌快速生长，不要购买或食用过期的鸡蛋。当然，消除风险的最可靠方法还是彻底煮熟鸡蛋。

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