警惕！有的孩子会对薄荷过敏

薄荷过敏并不常见，但是一旦真发生时，过敏反应可以从轻微到严重并且危及生命。薄荷植物的油和叶子在很多条件下都被用作草药，包括舒缓胃部不适或缓解头痛。这些植物中的一些物质具有抗炎作用，可用于帮助过敏症状，但它们还含有其他可能导致某些孩子过敏反应的物质。

薄荷过敏的症状

当吃薄荷或皮肤接触植物时，某些孩子就会发生过敏反应的症状。薄荷过敏的人食用时可能出现的症状与其他食物过敏相似，包括：嘴巴刺痛或瘙痒、嘴唇和舌头肿胀、喉咙肿胀发痒、腹痛、恶心和呕吐、腹泻。薄荷接触皮肤的过敏反应称为接触性皮炎，接触薄荷的皮肤可能会出现：发红、瘙痒、肿胀、水泡、麻疹。

需要去医院的情况

严重的过敏反应称为急性过敏反应。这是一种可能突然发生的危及生命的医疗紧急情况，需要立即就医。急性过敏反应的体征和症状包括：嘴唇，舌头和喉咙严重肿胀、吞咽变得困难、呼吸急促、喘息、咳嗽、低血压、头晕、晕厥。

食品和其它产品禁忌

含有薄荷家族植物的任何部分或油的食物可能会对薄荷过敏的人产生过敏反应。这些植物和草药包括：罗勒、牛膝草、墨角兰、牛至、广藿香、迷迭香、百里香、薰衣草。许多食品和其他产品含有薄荷，通常用于调味或香味，比如：像薄荷酒和莫吉托一样的酒精饮料、薄荷糖、饼干、冰淇淋、果冻、薄荷茶。

牙膏和漱口水是最常见的含有薄荷非食品产品，其他产品有：香烟、面霜、用于冷却晒伤皮肤的凝胶、润唇膏、化妆水、用于喉咙痛的药物、香水、洗发露等。从薄荷中提取的薄荷油是一种草药补充剂，许多人用它来治疗各种各样的事情，包括头痛和感冒，它也可能引起过敏反应。

其他注意事项

如果孩子对薄荷过敏，重要的是避免进食或接触薄荷，记住有时它不包含在产品标签上。轻度症状通常不需要治疗，或者可以用抗组胺药或类固醇乳膏（用于皮肤反应）来控制。任何发生急性过敏反应的人都应该立即就医，因为它可能会危及生命！

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