高胆固醇食物要忌嘴？真相可能跟你想的不一样

高胆固醇血症是心脏病的一个已知危险因素。几十年来，人们一直被告知，食物中的胆固醇会引起血液胆固醇过高，从而导致心脏病。

什么是胆固醇

胆固醇是一种蜡状的脂肪状物质，自然存在于人体内。很多人认为胆固醇是有害的，但事实是，它对身体起着至关重要的作用。胆固醇有助于身体中每一个细胞的膜结构，身体也需要它来制造荷尔蒙和维他命D，并执行其他各种重要的功能，简单地说，没有它就无法生存。

胆固醇与脂蛋白

当人们谈论胆固醇与心脏健康相关时，他们通常不谈论胆固醇本身。它们实际上是指血液中携带胆固醇的结构，这些叫脂蛋白。有多种脂蛋白，但与心脏健康最相关的两个是低密度脂蛋白（LDL）和高密度脂蛋白（HDL）。低密度脂蛋白占总脂蛋白的60-70%，负责携带胆固醇颗粒遍及全身，它常被称为“坏”胆固醇，因为它与动脉粥样硬化、动脉斑块的形成有关。高密度脂蛋白在体内吸收多余的胆固醇，并把它带回肝脏，在那里它可以被使用或排泄。

如何影响血液胆固醇

虽然食用胆固醇会提高血液胆固醇水平似乎是合乎逻辑的，但通常不起作用。人体通过控制胆固醇的生成来调节血液中胆固醇的含量。当胆固醇摄入量下降时，身体会增加胆固醇的生成。当你吃大量的胆固醇时，身体会减少胆固醇的生成。因此，饮食中胆固醇含量高的食物对大多数人的血液胆固醇水平影响很小。然而，在一些人中，高胆固醇食物确实会导致血液胆固醇升高。这些人占总人口的25%，通常被称为“高反应者”，这种倾向被认为是遗传的。

注意事项

大多数人能有效地适应更高的胆固醇摄入量，因此膳食胆固醇对血液胆固醇水平的影响很小。心脏病不仅仅是由胆固醇引起的，该病涉及多种因素，包括炎症、氧化应激、高血压和吸烟。虽然心脏病通常是由携带胆固醇的脂蛋白驱动的，但膳食中的胆固醇对此几乎没有影响。

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