粉红西瓜西米露，是夏天的气息呀~

西瓜是败火的最佳水果，素有“吃上两块瓜，药物不用抓”的说法，香甜可口，除烦解暑，夏天吃最合适啦～

特别保留了一部分西瓜皮的白色部分，有利尿作用。不过脾胃虚寒的朋友就要注意啦，西瓜虽好，不宜多吃，会损伤脾胃而引起腹泻。

西米的主要成分是淀粉，富含碳水化合物和优质蛋白，适宜体质虚弱的朋友。由于具有QQ的口感，西米与水果的搭配是热天里最受欢迎的糖水系列。刚刚讲过西瓜性凉，脾胃虚寒的朋友或者孕妈咪们，可以换做其他水果，比如芒果、木瓜、草莓等，或者番薯、紫薯、香芋都不错，还可以添加牛奶或椰汁，增添风味。

要做出美味的西米露，需要注意几个小窍门：1. 一定要水烧开后放入西米，不然容易将西米煮粘；2. 煮西米的过程中，最好不时用汤勺搅拌几下，以免黏锅底；3. 煮至西米剩下中心小白点时就要关火了，利用余温将它全部变透明；4. 煮好的西米立即过凉，以免变粘；5. 无论加奶汁还是果汁，让西米在其中多浸泡一会，味道会更浓更香。

材料：

主料：西瓜300g，西米100g。

准备：

将西瓜去皮（留些白瓤，有利尿作用），切大块。

做法：

1. 锅中加水烧开，倒入西米，转小火，盖上盖子煮20-25分钟，当西米呈透明色，只剩中间一点小白点，关火，盖上盖子焖3分钟；

2. 待西米完全变透明时，用网筛捞起，过几遍凉开水，直至降温；

3. 降温后的西米放入大碗中；

4. 西瓜榨汁，再过滤一遍；

5. 将西瓜汁倒入西米，搅拌均匀；

6. 放入冰箱冷藏，浸泡15分钟以上，表面装饰水果就可以吃了。

心得分享：

1. 一定要水烧开后放入西米，不然容易将西米煮粘；

2. 煮至西米剩下中心小白点时就关火，余温会将它全部变透明；

3. 煮好的西米立即过凉，以免变粘；

4. 西米在西瓜汁中浸泡一会，味道会更浓更香。

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