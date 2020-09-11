宝宝拉稀≠腹泻，真正的腹泻表现是这些！

相信在很多人的理念中，拉稀便就是腹泻。如果拉稀的人是小宝宝，更是不得了，可把一家子急的哦~

其实，宝宝拉稀不一定是腹泻。准确的来说，宝宝大便发生异常，并伴有一系列症状，这才是腹泻！具体，我们接着往下看：

♦ 你真的了解宝宝腹泻吗

腹泻是一种常见的儿科病症，通常由多因素、多病原引起，具有大便性状改变和大便次数增多的特点。

宝宝有没有出现腹泻，判断的依据是大便性状有没有改变？排便次数有没有增加过多？

♦ 宝宝大便多为稀糊状，不用担心

事实上，大部分母乳喂养的宝宝大便都是稀糊状，而且大便次数也比较多。

母乳喂养的健康宝宝可能每天大便6-12次，也有可能3-4天才大便一次。如果宝宝饮食正常，生长发育速度正常，大便化验无异常，精神状态也好，那么他的大便情况就是正常现象。

宝宝大便偏稀一个重要原因就是母乳中含有低聚糖，低聚糖是一个可溶性纤维素，有“轻泻”的效果。再加上母乳喂养宝宝的肠道中含有大量双歧杆菌，因此大便总是稀糊糊的，且排便次数较多。

请注意，这是正常现象，绝不是母乳的缺点。母乳是宝宝最好的口粮，这点毋庸置疑。母乳不但可以促进宝宝肠道健康发育，还能让免疫系统更加完善。

♦ 出现这些症状，孩子才是腹泻！



宝宝患上腹泻后，会出现以下这些症状，大家要注意区别判断：

1.轻度腹泻

宝宝每天大便次数不超过10次，大便呈黄绿色，水量不多。宝宝有时还会伴有食欲下降、吐奶等症状，但体重并没有明显减轻。出现这种情况，大家在饮食上注意调整。通常来说，宝宝一个星期左右即可恢复健康。

2.中度腹泻

宝宝每天大便10次左右，大便呈稀水状，气味又酸又臭。另外，宝宝有可能伴有中度发烧。

3.严重腹泻

如果宝宝每天排便次数超过10次，每次排便间隔时间较短，大便呈蛋花汤状，并且伴有体重减轻、发烧症状，千万不要耽误，应立即送医治疗，以免其出现酸中毒、脱水虚脱等严重情况。

♦ 宝宝拉肚子，爸妈该怎么办？

很多人发现宝宝拉肚子，就会想尽办法止泻，生怕影响他的正常生长发育。其实，腹泻是一种肠道的自我保护的正常生理反应。通过腹泻，身体可以将病菌等有害物质排出体外。那么宝宝腹泻了，家长应该怎么做呢？

1.注意补充水分

腹泻会导致身体水分流失，使人体处于缺水状态，所以要及时给宝宝喂水，建议大家给宝宝喝补液来补充水分。

2.控制宝宝饮食

宝宝拉肚子后，大家要注意控制饮食，可以吃些易消化的食物，以减轻肠道负担。辅食方面，可以适当减量，选择健康易消化的食物。

3.及时送医治疗

宝宝发生严重腹泻，要及时带他去医院就医，千万不要耽误，以免造成严重后果。

TIPS：大便出现两种情况，一定要警惕

除了以上这些情况，宝宝大便还有两种情况需要引起大家警惕：

一种情况是，宝宝3-4天大便一次，并且大便较稀，有可能是喂养不足。如果大家发现宝宝有吃奶后仍旧哭闹、喂奶不到2小时再次饥饿，体重增长缓慢等表现，应立即增加喂食量，即可让他的大便情况恢复正常。

另一种情况是，宝宝大便较稀，大部分是绿便，有可能是消化不良造成的。大家要注意调整配方奶粉的调制比例，并在两顿奶之间给宝宝适当喂一点白开水。

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