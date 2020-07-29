不做火爆老母，辅导作业牢记4不要

不论你经历过什么大风大雨，但凡你给孩子辅导过一次作业，你就会都看开了。熊孩子这种生物，只要写起作业，再厉害的家长也得怂。从一阶温柔妈妈升级为三阶火爆老母，那也就是几道数学题的功夫！

好在呢，作为过来人，在这番磨砺中，我也是总结了一些作战经验，今天就辅导作业这件大事，来跟大伙分享下心得：

1.不要写得太慢

刚开始，孩子写作业会被要求字迹清晰，书写工整，因此会一笔一划慢慢写。但随着孩子长大，需要学习的知识越来越多，写字速度也应有所提高。

所以，大家在辅导孩子写作业时，除了要注意孩子笔画的书写，还要让他逐渐提高写字的速度，做到字写得又快又漂亮。

2.不要让孩子过度依赖你的辅导

尽管父母比孩子懂得知识多，但孩子的学习内容会随着时代发展而发生变化，父母不一定完全清楚，也不了解老师传授的解题方法。

因此，大家在辅导孩子写作业时，应注意是示范，而不是代替！首先让孩子自己做，大家在一旁查看或者翻阅教科书，对相关知识了解一下。孩子做完作业后，要让他自己先检查一遍，然后再指出哪做对了哪做错了。

如果孩子接受能力不错，还可以教他其他的解题方法。当然，你要确保其他解题方法孩子可以听懂可以接受哦~

3.不要一味地纠错

大家检查孩子作业时，不要只顾着挑错，还要清楚哪些题是他会做的，哪些题是他瞎蒙蒙对的。

因为孩子的作业中常会出现选择题，孩子胡乱填答案蒙对几题也不奇怪。大家一定要及时答疑，深入讲解，让他真正懂得这些题涉及的知识点。这样孩子以后碰到类似题目就能举一反三，融会贯通了。

TIPS：孩子解题时，不要马上指出他做错了，这样会打断孩子的解题思路，影响他的专注力。

4.不要让孩子“磨洋工”

很多人都有拖延症，可别把这个坏习惯“遗传”给了孩子哦，一定要让孩子从小养成及时完成作业的好习惯。不要陪着孩子耗时间，更不要到了快开学了，快到睡觉时间了，才想起来某项作业没完成，代替孩子写作业，这就违背了辅导孩子作业的初衷。

大家不妨帮孩子制定作业完成计划，可以将作业分为解题作业、听写作业、抄写作业（也可以按照科目进行分类），接着预估下每项完成的时间，再根据作业的难易程度合理安排时间。

最后提醒大家，辅导作业主要的目的并不是监督和纠正，更多的是陪伴，让孩子养成良好的学习习惯。随着掌握的知识越来越丰富，孩子的学习能力和接受能力也会变得越来越强，慢慢就不需要你的辅导了（解脱了，有木有~），孩子也就有了“作业自由”~

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