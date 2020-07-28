你还以为骨质疏松是老年病？小孩子也会得！

随着现代社会的发展，人类的经济水平也在日益提高，日子过得也是越来越好。不过，在健康方面，意想不到的情况是越来越多。比如骨质疏松，很多人认为这是老年病，殊不知小孩子也会患上这类疾病。今天我们就来谈谈这个问题：

儿童也会得骨质疏松吗

可能在很多人的印象里，骨质疏松症一般都是老年人才会出现的问题。但是，你知道吗？儿童也会得骨质疏松，年龄往往是在5-7岁之间，并且病例可不少。所以，家长应该积极预防。在临床上，很多小孩子来看颈椎病，多是因为繁重的学习压力和平时的不良坐姿，导致很多疾病越来越幼儿化。

如何预防儿童骨质疏松

很多家长都会问，该如何预防儿童骨质疏松呢？首先，要让孩子拥有一个良好的生活及饮食习惯。平时学业繁忙，可以让孩子腾出几分钟的空闲时间站起来放松一下，目视前方，转一转脖子，轻松一下。

另外，还可以选择躺在床上或者垫子上，左右稍微转动脖子，保持10秒左右。

还应让儿童多进行运动训练，在空闲的时候跳跳绳、跑跑步等。出门晒晒太阳，也可以促进骨骼的生长，增加骨密度。还应切记不要熬夜，不要让孩子贪玩游戏。

饮食要丰富起来

为了预防儿童骨质疏松，家长一定要注意孩子的饮食，可以给孩子食用富含钙的食物，让孩子少吃高盐、高蛋白的食物，注意营养均衡。

临睡前也可以适当补钙（喝杯温牛奶），而且牛奶还可以起到镇定的作用，提高孩子的睡眠质量。另外，虾皮、海蜇皮等对补充钙质很有帮助。

除了以上这些，家长也还可以选择适当地为孩子炖一些汤或粥，比如甲鱼汤、核桃补肾粥、桑椹牛骨汤、乌豆猪骨汤、鲫鱼汤等。这些都可以让孩子补充一定的钙，从而达到预防骨质疏松的目的。但要切记不是越多越好，适量进行。

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