美国新发现：种族不会影响新冠患者怀孕和生育

根据哥伦比亚大学欧文医学中心和纽约长老会医院的研究人员的初步报告，种族和族群不影响感染COVID-19的妇女的怀孕和生育结果，这些妇女在纽约市大流行高峰时期在曼哈顿北部的两所医院分娩。

这项研究是第一次在纽约市大流行期间，研究了种族和族群对感染COVID-19的妇女怀孕和生育结果的影响。

研究第一作者Ukachi N.Emeruwa医学博士表示“我们没有在不同的妇女群体中检测到COVID-19对产科并发症和症状的影响，尽管我们需要观察更大的群体才能得出更明确的结论。”

卫生保健提供和结果方面的种族和族群差异

在大多数医学领域，在医疗服务提供和结果方面的种族和族群差异已经得到了很好的描述。

在COVID-19流感大流行期间，这种差异已经成为一个闪光点，几项研究表明，与其他群体相比，包括黑人和西班牙裔在内的少数民族的感染率更高，结果更糟。

然而，先前的研究还没有确定COVID-19孕妇的产科结局是否因种族和族群而异。

种族和族群对COVID-19患者的妊娠和出生结局无影响

在2020年3月13日至4月23日期间，673名妇女在纽约长老会摩根斯坦利儿童医院或纽约长老会艾伦医院分娩。

在首批100名COVID-19检测呈阳性的女性中，73名自称为西班牙裔，10名为非西班牙裔黑人，13名为非西班牙裔白人，4名为其他女性。

在这些患者中，西班牙裔女性更容易感染COVID-19：18%的患者检测结果呈阳性，而黑人女性和白人女性分别为13%和9%。

所有研究组的妊娠期糖尿病和子痫前期以及包括细菌感染、早产和产后出血在内的并发症发生率相当相似。新生儿预后无差异。

密切随访

该研究的资深作者Cynthia Gyamfi Bannerman说：“我们的医疗中心是纽约市第一个在入院分娩的妇女中实施COVID-19检测，并为患有COVID-19的妇女和新生儿提供更频繁的后续护理。这些措施或许可以解释为什么我们在所有种族群体中发现了相似的出生结果，包括那些来自经济困难社区的人。”

Emeruwa和Gyamfi Bannerman正在进行一项更大的研究，将比较来自不同种族和种族群体的有无COVID-19的妇女的出生结果。

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