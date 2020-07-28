乳腺癌患者福音，有新手段可阻断转移！

先来理解一个概念，自然杀伤细胞(NK)是一种免疫细胞，通过诱导癌细胞死亡来限制转移。但病人体内仍有转移，所以癌细胞一定有办法逃逸。不过，最近研究人员使用了一种新的细胞培养方法，该方法由约翰霍普金斯大学的医学肿瘤学研究员艾萨克·陈(Isaac Chan，M.D.，Ph.D.)开发。

艾萨克·陈在实验室中实时研究了NK细胞和浸润性乳腺癌细胞之间的相互作用，发现转移性乳腺癌细胞可以重新编程NK细胞，从而停止杀伤癌细胞，如此一来反而有助于转移。

研究发现了逆转癌细胞重编程过程的新免疫治疗策略

这项研究发表在7月9日的《细胞生物学杂志》上，也报道了在小鼠乳腺癌转移模型中逆转这种重编程过程的新免疫治疗策略。

伊萨克·陈表示“转移性疾病是导致乳腺癌死亡的主要原因，我们需要对其发生的方式和原因有更深入的了解。我们的研究已经为癌细胞找到了一种新的免疫系统调节策略。如果我们能够阻止或逆转自然杀伤细胞在患者体内的重编程，这可能是阻止转移和降低乳腺癌死亡率的新方法。”

该研究采用了多学科共同研究

“我们的研究表明，NK细胞选择性地靶向启动转移过程的细胞，以及癌细胞如何诱使免疫系统帮助它们，”资深研究作者伊瓦尔德(Ewald)说道，他是医学院细胞生物学教授。“这项研究还彰显了多学科癌症研究的力量。这个项目汇集了医学肿瘤学、细胞生物学、免疫学和生物医学工程学来理解转移。由于与伊丽莎白·贾菲(Elizabeth Jaffee)的合作，我们得以迅速进入免疫学和免疫治疗研究领域。”

伊丽莎白·贾菲医学博士是约翰霍普金斯金梅尔癌症中心的副主任，还是肿瘤学教授。

伊瓦尔德进一步解释，利用约翰·霍普金斯基础生物医学研究所和遗传医学研究所生物医学工程教授乔尔·巴德尔(Joel Bader)博士和巴德实验室研究员希尔德·努斯多蒂特尔(Hildur Knútsdóttir)开发的分子分析和计算分析，他们能够绘制出免疫细胞和癌细胞之间的每一个可疑的分子相互作用图，并确定可能是哪些分子调控了这种交流。

阻断重编程可以防止转移瘤的形成以治愈癌症

伊瓦尔德补充道：“正如预测的那样，当我们阻断这些抑制信号时，NK细胞仍然是‘好家伙’，并不断清除癌细胞，我们很高兴这种方法可以用来防止转移瘤的形成，我们也在测试这种方法是否可以用来激活对现有转移的免疫反应。”

研究人员说，这一过程也可能适用于其他类型的癌症。靶向NK细胞的免疫疗法也可能与现有的刺激T细胞抗癌的免疫疗法一起使用。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)