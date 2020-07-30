想让娃少生病？海带吃起来

你们家最近一次吃海带是什么时候？海带是一种海藻，富含对身体有益的营养物质，甚至可以预防疾病。它已经是许多亚洲菜肴的主要原料，是必需维生素、矿物质和抗氧化剂的天然来源。海带这么有营养，还不给孩子安排吗？

海带营养价值高

海带是最好的天然食物来源之一。由于海带从周围的海洋环境中吸收养分，因此富含维生素、矿物质等微量元素。

碘是甲状腺激素生产中必不可少的成分。碘缺乏会导致新陈代谢紊乱，还会导致甲状腺肿大。但是要注意碘的过量，过度摄入也会造成健康问题。获取适量可以提高能量水平和大脑功能。

海带的钙含量比很多蔬菜都高，而钙对于保持强壮的骨骼和最佳的肌肉功能很重要。

其他健康益处

1.抗病能力

由于炎症和压力被认为是许多慢性疾病的危险因素，在饮食中加入海带对健康有很多好处。海带天然富含抗氧化剂，包括类胡萝卜素、类黄酮和生物碱，有助于对抗致病的自由基。抗氧化维生素如维生素C和矿物质如锰和锌，有助于对抗氧化应激，对心血管健康有益。

2.减肥

近年来，研究人员研究了海带的潜在脂肪阻断特性。由于海带含有一种叫做海藻酸盐的天然纤维，研究表明它可能会阻止肠道内脂肪的吸收。海藻酸盐可以帮助阻止肠道内75%的脂肪吸收。

海带对糖尿病和肥胖症有食疗作用，尽管研究还处于初步阶段。发表在《糖尿病、肥胖症和代谢》杂志上的一项研究发现，褐藻叶绿体中一种名为褐藻黄质的化合物与石榴油混合后，可能会促进肥胖患者的体重减轻。研究还表明，褐藻可能影响血糖控制和降低血糖水平，使2型糖尿病患者受益。海带除了能减缓肠道对脂肪的吸收外，脂肪和卡路里含量也很低。

海带怎么吃健康



将海带加入饮食中最简单的方法之一就是在汤里加入一种有机的干海带，可以和油、芝麻一起凉拌着食用，也可以在汤或炖菜里煮着吃。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)