防疫期间路易小王子“不守规矩”，凯特吐槽吃个不停

据外媒报道，尽管新冠肺炎疫情有所好转，但出门还是有风险的，所以各国政府纷纷呼吁民众出门要戴口罩，并且保持1.5公尺的社交距离。不过，有位王室成员对此可不乐意了。7月14日，英国凯特王妃在接受BBC采访时透露，两岁的小儿子路易完全不能理解什么是“保持社交距离”~

路易“不守规矩”，隔离期间超爱吃

在当天的采访中，凯特王妃说起了三个孩子的近况。她表示，孩子们最近都在努力适应防疫新生活，但年龄最小路易王子常常“违反”保持1.5公尺社交距离的规定。

凯特王妃在接受采访时这样说道：“路易不懂什么是社交距离。每次外出，他看到什么就想抱一抱，特别是比他年纪还小的宝宝。”路易小王子也太可爱了吧，但在疫情期间一定要保护好自己哦~

除此之外，凯特王妃还提起了孩子们在居家隔离期间的日常生活。她表示，三个孩子包括乔治王子和夏洛特公主在内总想着吃零食，肚子好像无底洞一般，而自己就好像是一台“喂食机”。

凯特王妃分享育儿心得和看法

在访问中，凯特王妃还提到了最新的儿童教育计划「Tiny Happy People」，旨在发展英国不满5岁儿童的语言教育。

另外，凯特王妃还分享了自己为人父母的一些心得和看法。她这样说道：“育儿最重要的不是好玩的玩具，也不是去好玩的地方，而是爸爸妈妈和孩子的互动方式，这才是最关键的。”凯特王妃鼓励各位父母要多和孩子交流互动，在培养亲子感情的同时，也是给孩子最棒的家庭教育。

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