你了解流感疫苗吗？很快，秋天就要到来，又要进入流感的高发期，给自己和孩子接种疫苗可以有效避免疾病侵袭。下面，我们就来详细了解下流感疫苗吧！

注射流感疫苗，很有必要

即使流感病毒是轻微的，它也可能会危及年轻儿童和那些患有慢性疾病的人的生命。接种流感疫苗可以防止你和家人生病，也可以预防被其他人传染。根据疾病控制和预防中心显示，在流感症状开始前一天受感染的人，在生病后大约7天才会出现症状。这意味着在知道自己生病之前，患者就可能已经把症状传给别人了，而流感疫苗在许多方面都是终极保护者。

流感对大人小孩都有伤害，不可忽视

1．六个月以下的婴儿太小了，无法接种流感疫苗，他们对于由于流感引发的并发症存在很大风险。

2．由于流感病毒很容易传播，即使是健康的儿童（和成年人）也会生病。

3．儿童（即使是健康的儿童）和怀孕的妇女也有患流感严重并发症的风险。

4．患有慢性疾病的人，如哮喘、糖尿病或是任何降低其免疫系统的疾病，都可能会有严重的流感并发症的危险。

5．每种流感病毒都是不同的，可以从轻度发热到危及生命的肺炎等。

6．如果你或孩子受流感影响，并将其传给另一个孩子或成年人，他们可能会变得非常不舒服。对你自己来说可能流感并不严重，但对孩子来说，流感可能会危及到生命。

如何保护好自己和孩子

注射流感疫苗！这是最好的dNGDP，在流感季节（大约在10月份左右），它不仅可以保护自己还会保护你的家人。研究显示这种疫苗真的很有帮助，另外，教孩子如何正确洗手也很重要。

流感疫苗会有副作用吗

孩子注射流感疫苗可能会有轻微的副作用如喉痛，轻微的发烧和身体疼痛。但这是正常现象，没必要太担心。

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