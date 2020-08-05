空调+凉席，这对CP大人能磕，宝宝不行！

三伏天来了，最最最热的时候到了，很多家庭都会磕上“空调+凉席”这对夏日CP，缓解燥热的不适感，但大家知道吗？这种方法并不适合宝宝，小孩很容易受凉生病，甚至还有因此惹上皮炎，具体我们一起来看看：

宝宝睡凉席容易出现的问题

1.皮肤被划伤

新买的凉席通常质地较硬，而且有的部位不太平整，宝宝皮肤娇嫩，在凉席上睡觉玩耍，很容易被划伤。另外，一些草制、竹制凉席使用时间长了后，表面会有一些小毛刺，宝宝在上面玩耍、爬行时，娇嫩的皮肤有可能被小毛刺扎伤。

大家如果发现宝宝皮肤被凉席划伤或擦伤，应立即检查伤口，看看有没有毛刺。如果伤口处有毛刺，要先将毛刺取出，接着用医用消毒棉球对伤口进行处理，以免发生皮肤感染。

2.受凉后拉肚子

凉席通常凉性较大，尤其是竹席，宝宝躺在凉席上吹着空调睡觉，腹部直接接触凉席，就很容易受凉拉肚子。

大家一定要做好保暖工作，宝宝睡觉时，可以在凉席伤铺一层薄床单，以免宝宝皮肤和凉席发生直接接触。如果晚上开空调睡觉，最好让宝宝穿上长袖衣服，或者使用薄款睡袋，肚子上盖一条毛巾被保暖。宝宝睡熟后，大家要经常查看他的睡眠情况，防止他蹬被子受凉生病。

3.患“凉席皮炎”

宝宝抵抗力差，皮肤娇嫩，睡在用草、绳、苇等材质编成的凉席上容易发生过敏，易患上“凉席皮炎”。再说，凉席极易滋生螨虫，宝宝遭螨虫叮咬也有可能患上皮炎炎症。

宝宝得了“凉席皮炎”后，皮肤上会出现疼痛、红肿、刺痒等症状，并且会在背部、腰部、腿部出现小红疙瘩。面对这种情况，大家首先要查明病因，然后对症处理。

如果宝宝对凉席过敏，应马上更换凉席，可在医生指导下给他服用抗过敏药物，通常两三天后症状就会缓解；如果是螨虫叮咬引起的皮肤炎症，可以用外用药在患处涂抹治疗，一般一个星期左右就会好转。除此之外，大家要注意凉席的日常清洁和消毒，以免螨虫大量滋生。

宝宝夏天不宜使用这些凉席

宝宝身体尚未发育成熟，对外界环境的冷热适应能力较弱，睡凉席吹空调容易受凉引起各种疾病。所以建议大家，宝宝夏天尽可能少用或不用凉席。尤其是以下这些材质的凉席，不太适合给宝宝使用。

1.竹席

竹席的凉性大，不适合给小宝宝、老人和体弱多病的人使用。而且，竹席用的时间久了容易产生毛刺，对小宝宝而言并不安全。

2.草席

草席有可能会引起过敏，大家第一次给宝宝使用时，要注意观察他的皮肤有没有出现皮肤过敏反应。

3.麻将块竹凉席

这种凉席比较硬，而且麻将块之间缝隙较多，很容易划伤皮肤，因此不能给小宝宝使用。

如果要给宝宝睡凉席，建议大家选用冰丝凉席。这种凉席既不会太凉，也不会太热，非常实用。请注意，冰丝凉席的质量有好有坏，建议购买结实、光滑、透气性佳的那一款。

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