原来这才是“穷养儿”！九成父母都想错了

相信有儿子的家庭都会尊崇“穷养儿”的教育理念，但是你真的懂什么叫穷养儿吗？很多人认为，要控制孩子的花费，不能给孩子太多的优质享受，以免将他惯坏。其实爸妈这样理解是很片面的，和正确的穷养有很大的区别。

其实，“儿子要穷养”更重要的意义在于，通过亲身体验“贫穷”和“艰苦”，对孩子性格、意志、品质和心态进行锻炼，以提升他的各方面能力，具体我们一起来看看：

“穷养儿”，要注重培养他以下三个品质：

1.经历挫折，可以勇敢面对困难

对于男孩而言，勇敢面对困难，迎难而上是很重要的品质。这里说的坚强，是指内心强大，有很强大的心理承受能力。而不是被人批评几句，就哭哭啼啼。

要让孩子在遇到挫折和困难时，比如没有达成既定目标，在比赛中输给对手等等，尽管心里很难受，但能很快重拾自信，平复情绪。当机会再次出现时，能不畏缩，仍然会勇敢挑战或尝试。

2.责任感强，遵守承诺，勇于承担责任

有没有责任感，是大人评价一个男生是否可靠的一个重要指标。大家在培养男孩子的责任感时，首先要学会尊重他，遇到事情和他商量，让他自己做出选择和决定。孩子做出选择后，就要让他承受这个决定带来的后果。这样才能让他明白，我需要为自己的选择承担责任。此外，做事一定要有始有终，不要虎头蛇尾，半途而废，对别人做出的承诺一定要全力做到。

3.可以独立生活，会照顾自己和别人

这里说的独立是指，即使爸妈不在身边，孩子也能掌握自己的生活，可以凭借自己能力做出正确判断，为自己的行为负起责任。孩子不仅能将自己照顾的很好，也能懂得如何照顾别人。

在日常生活中，“暖男”由于体贴照顾他人备受欢迎，但有些男生尽管看上去很“暖”，但不能应对困境，对父母有很强的依赖性；出了事只会逃避，让别人给自己“擦屁股”。这样的男孩心理上就是一个“巨婴”，日后也难以在社会生存。因此，让孩子学会真正独立，是成长道路上一个重要里程碑，父母一定要多加重视。

最后提醒大家，想要让孩子拥有以上这些品质，关键在于父母的言传身教。爸爸妈妈一定要以身作则，当好孩子的榜样，经常反思自己的言行。该做什么，不该做什么，在日常生活中都要注意。孩子在父母良好的熏陶下，一定会越来越优秀，成为一个有出息的人。

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