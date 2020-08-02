孩子脑震荡别忽视，可致长期认知、情绪问题

休斯顿德克萨斯大学健康科学中心(UTHealth)的研究人员在《美国运动医学杂志》上发表了他们的研究结果，脑震荡可能对儿童产生复合效应，导致长期的认知、行为和情绪等健康问题。

大量高中生经历了与运动或体育活动有关的脑震荡

根据美国疾病控制和预防中心(CDC)提供的信息，2017年，美国约有250万高中生报告说，在过去12个月里，至少有一次与运动或体育活动有关的脑震荡。

UTHealth的研究人员分析了来自美国13000多名高中生的调查数据。根据研究者们的说法，这是第一次基于美国高中生的代表性样本，报告运动相关脑震荡与负面健康影响之间的关系。

该研究的第一作者和责任作者Gregory Knell博士表述，“我们先前推测，脑震荡的儿童有更多的行为问题，因此这项研究能够对这一人群面临的与这类脑损伤有关的各种认知和行为健康问题进行更全面的分析。”

脑震荡和相关认知、情绪和行为因素等健康问题的联系

脑震荡是外伤性脑损伤中最常见的一种，由头部受到轻微打击而引起。常见症状包括头痛、耳鸣、恶心、呕吐、疲劳、嗜睡和视力模糊。

参与者被问到在过去的12个月里，他们有多少次因运动或体育活动而遭受脑震荡。学生们还被调查了相关的认知、情绪和行为因素以及相关的健康结果，包括诸如学术、自杀意念和药物滥用等问题。

这种类型创伤性脑损伤会产生复合效应

研究显示，14.5%的高中女生和18.1%的男生在上一年至少经历过一次脑震荡。学生们至少还报告了一个与情绪健康相关的认知因素。这些问题包括注意力不集中、成绩差、酒后驾车、携带武器、发生肢体冲突、吸烟或吸食大麻、酗酒、情绪低落、有自杀念头或行为等。

在至少遭受过一次脑震荡的男性参与者中，33.8%的人报告说他们在过去的30天里饮酒驾车。对于报告有不止一次脑震荡的女运动员，19%的人说她们在过去的30天里至少用过一次大麻。回答说他们在过去一年中至少有过一次肢体搏斗的男性和女性参与者报告在同一时间段内至少发生过一次脑震荡的可能性要大得多。

其他相关因素在报告有脑震荡的男性学生中更为明显，包括注意力不集中、吸烟/吸电子烟和酗酒。报告过先前脑震荡的女学生更有可能与酒后驾车的司机一起开车，并有自杀的想法或行为。

“家长需要明白脑震荡是一种非常严重的脑损伤，每次脑震荡都需要治疗。这项研究揭示了这种类型的创伤性脑损伤会对儿童产生复合效应，可能导致更具攻击性的行为、学术问题和社会问题，”该研究的合著者、安德鲁斯骨科和运动医学研究所的神经心理学专家斯科特·伯克哈特(Scott Burkhart)说道。

研究小组鼓励未来的研究继续对学生运动员中脑震荡的患病率以及这些损伤的严重程度进行监测。

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