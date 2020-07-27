“哺乳期不想同房，老公竟和人商量要对我下药”

诚然，在婚姻里性很重要，但更重要的难道不是爱与责任吗？但现实情况是，在某些男人眼中，妻子=性欲+生育的工具。对方再辛苦又如何，没有满足自己的性需求就是不行，甚至想到要下药迷奸哺乳期老婆。一则群聊记录曝光，让人见识到有些已婚男人能有多恶心龌龊。

深夜时分，一群已婚男子在微信里聊天。聊的既不是升职加薪，更不是爱妻爱娃，而是大谈性生活。

一群人在线指导，如何满足自己的性需求，比如给哺乳期的妻子下药。当然了，也有人说“不行”，原因是“半夜还得喂奶”、“小孩没人带”。如果下药行不通，那就“实行冷暴力，让她知道你性抑郁了”。

这些人渣!看不到妻子带娃的辛劳，不顾妻子的安危，心心念念的只有“性”。但凡有一点人性，有一点常识，有点良心，也不会如此。怪不得踏入婚姻，特别是生了娃的女性纷纷赞同这句话“嫁的是人是鬼，生个孩子就知道了”……简单的一句话，却道出了无数已婚女性的无限心酸。

现在，请让我来详细说下女性产后和哺乳期通常会经历的性欲低下时期。

产褥期通常禁止同房，这大家应该都知道吧。

这个时候，应该是女性一生中最虚弱的时候了。恶露还没排干净，子宫和阴道尚未完全修复，同时还伴随着阴道侧切伤口或剖宫产伤口的疼痛和不适。如果同房，带来的可能是疼痛、伤口撕裂、感染，甚至可引起败血症、大出血，危及生命安全!

而过了产褥期的哺乳期呢?

这一时期虽说不禁止同房了，但很多女性此时并不想要过性生活。

首先多是体内激素水平变化的影响，导致性欲低下。这是很正常的生理现象，宝妈们别太担心，误认为自己生病了。为了分泌乳汁喂养宝宝，女性体内会保持一个高泌乳素的状态，雌激素水平相对比较低，特别是产后6个月内，所以性欲望有所下降。

因为这个原因，此时尝试同房也可能体验感不佳，被干涩、疼痛等问题所扰。而这也是很多女性在产后对同房这件事产生抵触甚至惧怕心理的原因。

其次，不少女性旁友被带娃打败。每天累到崩溃，持续严重缺觉……连喘口气，休息一会儿都难。何况有很多人涨奶，累出了腰痛、关节痛，被急性乳腺炎等纠缠，哪还有心情和精力和男人妖精打架。

再次，还有很重要的一点。有些男人忽视妻儿，甚至抱怨孩子太吵闹，妻子没能好好照顾自己。对丈夫大失所望，满肚子委屈，还同房?抱歉，不要!

在上述情况下，还要求妻子和从前一样满足自己的下半身的男人，送你们一句话：做个人还行?!

妻子的付出看不到，那虎毒尚不食子呢?明知妻子是哺乳期，还想着下迷奸药，药物随着乳汁进入宝宝体内都不怕产生不好的影响和伤害吗?

觉得寂寞空虚冷，又不是没有事做。除了亲喂，换尿布、哄睡、家务活这些不都能做。如果是这个真男人，还可以让妻子提前把母乳挤出来，自己夜里起来热奶喂宝宝，让妻子能多休息一会儿。

有了孩子，在妻子性冷淡的时期里，能经得住考验的男人才靠谱。而能学着分担的男人才是值得爱的男人!

可以说，短暂的“无性期”成了一个照妖镜，这个时候你另一半的态度和行为将决定你们婚姻未来的走向。希望大家都找到的都是从上床，到睡床，到产床，到病床都始终尊重爱护你的那个男人。如果不幸遇渣男，还是及时止损吧。

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