有支气管炎的孩子，大多有这些表现，要警惕！

支气管炎是由支气管或小支气管发炎而引起的（支气管是将空气输送到肺部）。在大多数婴儿中，支气管炎通常是急性的，极为常见，而且非常容易引起其他类型的呼吸道感染。在大多数情况下，导致支气管炎的感染是病毒性的，不能用抗生素治疗。然而，有几种治疗方法，可以减轻支气管炎的症状，以及缩短病程的时间。

婴儿支气管炎的症状

由于孩子细小的肺和空气通道，支气管炎可能是对婴儿和年幼的孩子来说都是特别危险的，因此认识到这种情况的症状是必要的，而且需要要进行适当的治疗和护理。症状的范围从轻微到严重程度都可能会出现，例如；轻微的咳嗽，喘息和呼吸困难等现象。

要确定婴儿是否可能有支气管炎，可以看看孩子是否有这些症状：

1.咳嗽，轻度，中度或重度。

2.咳嗽也可以是干燥或潮湿，以及持续或定期的。此外，咳嗽与支气管炎通常是在夜间变得更加严重。

3.喘息或呼吸困难。

4.咳嗽，打喷嚏，或呕吐，产生粘液。粘液为灰色，白色，黄或绿色。低热，常伴有畏寒或大量出汗等现象。

应及时就诊

如果有这些症状的存在，去儿科医生那里进行正确的排查。一旦在医疗专业的照顾下，孩子可能会接受以下诊断测试：

胸部X线——在许多情况下，胸部X光检查是必不可少的排除条件像百日咳、RSV肺炎。

肺功能测试——这一试验测量了肺部能保持多少空气，以及如何轻松地呼吸。本试验是为了排除哮喘，咳嗽，气喘和其他症状的原因。

如何治疗支气管炎

当谈到治疗支气管炎，儿科医生会建议如下处理：

1.抗生素，因为大多数病例是由病毒感染引起的，抗生素是无效的治疗。然而，在细菌感染引起的情况下，如青霉素和阿莫西林等抗生素，可以快速缓解支气管炎症状。

2.止咳糖浆，同时抑制咳嗽可能会缓解不适，它可以通过阻止粘液排出肺部，延长愈合时间。

3.呼吸治疗–喘息或呼吸困难的时候使用，呼吸疗法可用于婴儿和儿童，主要是通过雾化器的使用。液体药物会被添加到喷雾器，然后产生药雾，然后让孩子吸入。

4.空气加湿器–在家使用，可降低支气管炎的症状，从而让孩子更容易从肺部排出粘液。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)