孩子“夜猫子”，容易被哮喘和过敏找上门

最新研究显示，与“早起鸟”相比，喜欢熬夜、第二天睡懒觉的青少年更容易患哮喘和过敏。“与早起型相比，那些晚睡的人患哮喘的风险大约高出三倍。我们还发现，睡眠晚的人出现过敏性鼻炎症状的可能性是早睡者的两倍。”首席研究员Subhabrata Moitra这么说道。

首次研究青少年睡眠时间偏好与哮喘和过敏的关系

Moitra表示，全世界有3亿多人患有哮喘，这是儿童中最常见的非传染性疾病，而且这个数字每年都在增加。这是第一个研究青少年睡眠时间偏好与哮喘和过敏的关系的研究。

研究人员对印度西孟加拉邦的1684名青少年进行了关于睡眠偏好和呼吸健康的调查，作为青少年哮喘和过敏相关疾病患病率和危险因素研究的一部分。这些问题包括他们是否被诊断为哮喘或经历过诸如喘息、流鼻涕或咳嗽等鼻炎症状。

研究发现，晚起者比早起者患哮喘比例更高

在晚起者中，23.6%的人报告患有哮喘，而早起者的这一比例为6.2%。

研究人员发现，哮喘与睡眠模式偏好之间的关系在于，青少年是男性还是女性，是否有宠物，居住在农村还是城市地区，父母有无哮喘或过敏，或是否接触二手烟。

电脑、电视和智能手机等产品会影响睡眠质量

Moitra指出，人类天生就是早起者。他说：“我们的祖先进化到太阳升起时醒来，日落时睡觉。然而，对于年轻一代来说，夜间偏好似乎是不可避免的，因为数字屏幕在任何时候都可以使用。”

Moitra解释道，研究人员怀疑，那些深夜睡觉的青少年会经历某种程度的睡眠剥夺或睡眠中断。电脑、电视和智能手机屏幕发出的蓝色或白色光线会干扰褪黑激素(一种睡眠激素)的产生和功能。

“完美的睡眠是良好的褪黑素循环的结果，”他说，褪黑素也会影响免疫系统，众所周知，哮喘和过敏的发生是免疫系统改变的结果。

通过调整饮食习惯、睡眠习惯等行为可帮助消除不良症状

Moitra表示，他的团队打算做进一步的研究来探索这种联系，包括更客观地测试睡眠质量和肺功能。

同时，他敦促临床医生在诊断过敏和哮喘时多问病人一些行为问题。

他建议“我们需要提高警惕，询问饮食习惯、睡眠习惯、是否在室外玩耍，因为可以通过调整这些行为来帮助消除症状。”

Moitra提醒公众，褪黑激素补充剂有时可以帮助失眠，但不应定期服用，因为它们会破坏人体激素的自然分泌。

他还建议，我们应该尽量减少夜间暴露在人工光下，在不可避免的情况下，使用琥珀色的室内照明和LED屏幕，降低亮度。

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