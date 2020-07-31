想防晒，快吃西红柿吧！来谈一谈番茄红素

番茄红素是一种具有抗氧化特性的植物营养素。 西红柿、西瓜和红葡萄柚等的色泽是因为这种天然色素的存在。而且，番茄红素对身体健康与健康益处有关，下面就具体给大家说说。

健康益处

1.强抗氧化性

番茄红素是类胡萝卜素家族的抗氧化剂。抗氧化剂可以保护身体免受自由基化合物的伤害。当自由基水平超过抗氧化剂水平时，它们会在体内产生氧化应激。这种压力与某些慢性疾病有关，如癌症，糖尿病，心脏病和阿尔茨海默氏症。

研究表明，番茄红素的抗氧化特性有助于保持自由基水平的平衡，保护身体免受某些这些疾病的影响。

2.预防某些类型的癌症

番茄红素强大的抗氧化作用可以预防或减缓某些类型癌症的进展。例如，试管研究表明，营养素可能通过限制肿瘤生长来减缓乳腺癌和前列腺癌的生长。

在人类中，观察性研究将高含量的类胡萝卜素(包括番茄红素)与肺癌和前列腺癌风险降低32%-50%联系起来。

3.促进心脏健康

番茄红素还可以帮助降低患心脏病或过早死于心脏病的风险。这部分是因为它可能会降低心脏病风险因素。更具体地说，它可以减少自由基损伤，总体减少“坏”LDL胆固醇水平，并增加“好”HDL胆固醇。

番茄红素的保护作用对血液抗氧化剂水平低或氧化应激水平高的人尤其有益。这包括老年人和吸烟或患有糖尿病或心脏病患者。

4.防止晒伤

番茄红素似乎也可以提供一些保护，防止太阳的破坏作用。但番茄红素对紫外线伤害的保护是有限的，一般并不被认为番茄红素是防晒霜的良好替代品。

食物来源

番茄红素是一种强效抗氧化剂，具有许多健康益处，包括防晒，改善心脏健康和降低某些类型癌症的风险。虽然它可以作为补充剂，但是当从富含番茄红素的食物如西红柿和其他红色或粉红色水果中食用时，它可能是最有效的。

所有含有丰富粉红色至红色的天然食品通常都含有一些番茄红素。西红柿是最大的食物来源，西红柿越红，它含有的番茄红素就越多。 但是你也可以在一系列其他食物中找到这种营养素，如番茄酱、番石榴、西瓜、番茄罐头、木瓜、红葡萄柚、煮熟的甜红辣椒。

目前没有推荐的番茄红素每日摄入量。 然而，从目前的研究中，每天8-21毫克的摄入量似乎是最有益的。

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